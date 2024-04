Konec týdne bude v Česku nadprůměrně teplý. V neděli přijde výrazné ochlazení

Po středě, kdy se odpoledne dostaly teploty k normálu, se ve čtvrtek opět vrátí k nadnormálním hodnotám. Na nich se budou udržovat až do konce týdne, kdy není vyloučeno, že někde překročí opět i letní hodnotu 25 stupňů Celsia. Zároveň meteorologové z ČHMÚ čekají počasí beze srážek, a to až do konce týdne. Na začátku toho příštího může ve vyšších polohách i sněžit.