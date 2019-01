Kvůli větru a sněhu padají stromy, počasí ochromilo hraniční přechody

Sněžení omezilo provoz na přechodu do Rakouska u Dolního Dvořiště, jezdí se kyvadlově. Problém je na rakouské straně. Na české straně je podle policie dvousetmetrová kolona. „V úseku stojí kamiony, nejede to, čeká se tu už hodinu,“ uvedl dopravní zpravodaj Rádia Impuls.

Kvůli neustávajícímu sněžení a silnému větru jsou do odvolání uzavřeny všechny silnice do Božího Daru na Karlovarsku, včetně silnice I/25 z Jáchymova na Boží Dar a hraničního přechodu do Německa. Ve středu to sdělil starosta Božího Daru Jan Horník. Podle něj by řidiči měli situaci respektovat a do hor by neměli nejezdit.

„Město Boží Dar urgentně žádá všechny motoristy, aby toto vzali na vědomí a svou cestu odložili. Podle předpovědi ČHMÚ může tento stav trvat až do dnešní půlnoci,“ uvedl starosta.

„Byli jsme nuceni uzavřít silnici číslo 25 v úseku Abertamská křižovatka - Boží Dar - státní hranice, v současné době tady panuje bílá tma, sněhová bouře a není vidět na krok. Situace je velmi špatná,“ řekl rádiu Impuls vedoucí zimní údržby ze Správy silnic Karlovarského kraje Josef Bulka.

Problémy jsou také za Chomutovem. „Směr do Německa, přes Horu Svatého Šebestiána, není to prohrnuté. Dál v Německu je to taky špatné až do Chemnitzu, úplně neskutečné množství sněhu,“ říká jeden z řidičů.

Dopravu v Libereckém kraji komplikuje sníh a také popadané stromy. Ty ráno zablokovaly několik silnic a také tři železniční tratě v Jizerských horách a Krkonoších. Na trati ze Smržovky do Josefova Dolu už se provoz podařilo obnovit.

Před spadlým stromem zastavily i ranní vlaky mezi Kořenovem a Desnou v Jizerských horách a na krkonošské trati mezi Poniklou a Jabloncem nad Jizerou na Semilsku. Nikomu se nic nestalo.

Doprava na tratích je ale přerušena a vlaky naberou zpoždění. Náhradní autobusovou dopravu tam České dráhy kvůli počasí nezavádějí.

Problémy jsou hlavně v horách, přes noc napadlo dalších 30 centimetrů sněhu, je těžký a mokrý a stromy pod tou tíhou padají, řekl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má údržbu silnic v kraji na starosti.

Spadlé stromy ráno zablokovaly také silnici v Jablonci nad Jizerou nebo Harrachově. U Jablonce nad Nisou narazilo do spadlé ho stromu auto, nikomu se ale nic nestalo. Uzavřená zůstává pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta úsekem projedou.

Tisíce lidí bez elektřiny Popadané stromy přerušily na řadě míst v Libereckém kraji dodávky elektrického proudu. Poruchy jsou na devíti místech, bez proudu je

6 000 domácností. Zdroj: ČTK

Řidiči informují o nehodě u Chrastavy ve směru na Liberec. „Je tam auto na svodidlech, už jsou tam i hasiči. Jinak silnice je bílá, začíná to klouzat a chumelí,“ uvedl zpravodaj Rádia Impuls.

I ve středu mají problémy řidiči kamionů, například na Zlínsku. „V Luhačovicích směr Dolní Lhota, v kopci jsou kamiony, blokují provoz. Jinak cesty jsou tam hůř sjízdné než jinde,“ hlásil řidič Rádiu Impuls.

Další mluví o zpomalení provozu v jižních Čechách, nehoda se stala u Dynína. „Silnice 3 je pod ledem, je tu nehoda a dobržďuje se do toho,“ říká další ze zpravodajů.

VIDEO: Na Vysočině padá. Sníh po ránu trápil Jihlavu a okolí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na Vysočině byli kvůli nočnímu sněžení silničáři v terénu ve všech okresech. Varování před silným větrem a kluzkou vozovkou platí i pro dálnici D1. Dopravu v noci komplikovaly popadané stromy a větve na silnicích. Hasiči je podle informací na webu odstraňovali asi na dvaceti místech.

Provoz stromy omezily také na železnici. Strom zasahující na koleje zastavil před 5:30 dopravu na hlavní železniční trati na Brno mezi Žďárem nad Sázavou a Skleným nad Oslavou, vyplývá z webu Českých drah. Popadané stromy jsou na trati mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě.