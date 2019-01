Kalamitní nehody znovu ochromily D1, na Přerovsku havarovaly dva kamiony

Odstavený kamion komplikuje provoz na D1. Kamion stojí na 100. kilometru ve směru na Prahu. Ve směru na Brno na 96. kilometru havarovala v 8:30 dvě osobní auta, nikdo se nezranil. Tvoří se kolony, zejména kolem 204. kilometru, uvedli policisté.



Hromadnou nehodu hlásili v deset ráno řidiči za Lipníkem nad Bečvou, dálnice D1 tam byla po nehodě dvou kamionů neprůjezdná ve směru na Prahu. „301. kilometr, z Ostravy na Olomouc, dva rozsekané kamiony a do toho nějaké osobáky, štosuje se to tam,“ uvedl zpravodaj Rádia Impuls.

Kvůli nehodě se na dálnici vytvořila zhruba sedmikilometrová kolona automobilů, která se po otevření jednoho dálničního pruhu dala pomalu do pohybu.



Policie ČR (Twitter) @PolicieCZ Jihomoravský kraj - Vytrvalé sněžení komplikuje dopravu. Kolony se tvoří na D1 kolem 204 km, pro kamiony jsou nesjízdné některé úseky silnic I/43 a I/54. Jeďte opatrně a počítejte s delší brzdnou dráhou. odpovědětretweetoblíbit

Vydatně sněžit začalo v noci na úterý v Královéhradeckém kraji. Na silnicích leží vrstva sněhu a řidiči musejí být při jízdě velmi opatrní. Policie od časného rána do 09:30 evidovala v kraji 24 nehod. S výjimkou havárie auta u Lipovky na Rychnovsku se obešly bez zranění. Na několika místech havarovaly kamiony. Vyplývá to z informací silničářů, policie a meteorologů v kraji.

Na českých horách bude sněžit až do čtvrtka Meteorologové vydali další výstrahu před novou sněhovou pokrývkou a sněhovými jazyky. Na horách v Čechách, zejména na severozápadě a severu bude vydatně sněžit i během středy a noci na čtvrtek a do čtvrtečního rána napadne celkově 20 až 50 cm nového sněhu. V Jeseníkách a Beskydech napadne do středečního rána 10 až 25 cm nového sněhu V důsledku kombinace čerstvého větru a sněhu se budou od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje, na Moravě a ve Slezsku až do středečního rána, v Čechách a na Českomoravské vrchovině do středečního večera.

„Ze Studence na Vrchlabí dva kamiony ve stoupání zablokovaly silnici. Je to tam nebezpečné, ale průjezdné,“ informuje zpravodaj Rádia Impuls.

V Horní Olešnici na Trutnovsku na hlavní silnici číslo 16 sjel kamion do příkopu. Mimo silnici sjel i kamion u Smidar na Hradecku. Úsek silnice číslo 14 u průmyslové zóny Solnice na Rychnovsku policie označila za nesjízdný pro kamiony. Ve stoupání v Litoboři na Náchodsku uvázl na zledovatělé silnici autobus.

Ve Dvoře Králové na Trutnovsku se srazil autobus a osobním autem. U Hajnice na Trutnovsku na silnici číslo 37 se srazila dodávka s nákladním autem, které částečně zablokovalo silnici. Další havárie policie evidovala například u Konecchlumí na Jičínsku, Bolehoště na Rychnovsku, u Hradce Králové a u Týniště nad Orlicí na Rychnovsku.



„Od 5:00 zasahovali hasiči u více než 20 událostí, z nichž jsou asi polovina dopravní nehody a dále se jedná především o technickou pomoc. Při dopravních nehodách vyprošťovali nejčastěji havarovaná vozidla z příkopů. V několika případech museli také odstraňovat spadlé stromy z komunikací. Nejvíc práce měli na Rychnovsku a Trutnovsku. Situace se už začala uklidňovat,“ uvedla okolo 12:00 ČTK mluvčí královehradeckých hasičů Martina Götzová.



Silničáři v Libereckém kraji doporučují jezdit se zvýšenou opatrností. Pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny je od půlnoci uzavřena silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta úsekem projedou, řidičům kamionů ale silničáři doporučují využít k cestě do Polska alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou, vyplývá z dopravního webu.

K zablokování provozu na 18 kilometrů dlouhém úseku stačí jediný kamion uvázlý v kopci. „Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem silnice 10,“ zdůraznil Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má silnice v kraji na starosti.

Řidiči hlásí i přes přítomnost sypače problémy s kamiony na Českolipsku, kde už jich několik uvázlo na trase mezi Novým Borem a Rumburkem. „Stojí to tu, v kopci uvázlo asi patnáct kamionů,“ řekl jeden z dopravních zpravodajů Rádia Impuls.

HZS JMK (Twitter) @hzsjmk Sněžení přineslo více nehod a komplikací. Např. na Blanensku ve stoupání silnice 43 u obce Závist mají problémy kamiony. Jednomu právě pomáháme. Na D1 u 9 křížů směr Praha pomáháme u nehody 1 OA. https://t.co/MopvYmFJc7 odpovědětretweetoblíbit

Situace není o moc lepší ani v Jihomoravském kraji, také zde mají kamiony trable. „Ze Slavkova na Kyjov, v Nížkovicích v kopci stojí asi pět kamionů,“ řekl další zpravodaj.

Řidiči na silnici I/43 mezi Černou Horou a Brnem se dopoledne značně zdrželi. Důvodem byl desítky minut trvající kyvadlový provoz mezi Černou Horou a Závistí, kde do 9:00 hasiči a policie odstraňovali nehody a poté silničáři čistili pruh od sněhu. „Trasa od Černé Hory, už tady stojíme asi třicet minut. Teď se tady kolem nás mihl sypač, ale zatím to stojí,“ přiblížil situaci řidič.

Na silnici I/35 havaroval u odbočky na Opatovec na Svitavsku kamion a vzpříčil se na vozovce. Silnice byla asi hodinu uzavřena v obou směrech, už je průjezdná kyvadlově. Na mnoha místech Pardubického kraje sněží, počasí způsobilo několik dopravních nehod. Hasiči museli od brzkého rána vyprošťovat z příkopu a závějí několik autobusů.

VIDEO: Sníh zasypal silnice v Olomouckém kraji Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policisté na Olomoucku ráno evidovali několik dopravních nehod. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic. Například na dálnici D46 u Žešova ve směru z Prostějova na Vyškov se srazily tři osobní automobily. Podle předběžných informací nebyl při této nehodě nikdo zraněn.



U Dubu nad Moravou sjelo osobní vozidlo do příkopu a nahlášeno bylo zranění. Poblíž nehody další automobil vyjel ze silnice. Dvě vozidla havarovala v obci Mladějovice na Olomoucku a krátce po 8:30 byla nahlášena nehoda dvou automobilů na D46 u Olomouce ve směru na Vyškov.



VIDEO: Sníh v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dopravu na Vysočině, kde od noci sněží, v úterý komplikují také zapadlé kamiony. U Jitkova na Havlíčkobrodsku na silnici 34 jich je podle údajů na policejním webu zapadlých pět.

Nová vrstva sněhu pokryla v noci na úterý rovněž některé silnice ve Středočeském kraji. Se zbytky sněhu po úklidu pluhy musejí řidiči místy počítat i na hlavních tazích, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněžení nebo déšť se sněhem po ránu hlásí na Pražském okruhu či dálnicích D1, D5, D8, D10 a D11.

Také v Karlovarském kraji komplikuje dopravu sněžení. Na silnici I/6 u odbočky na Údrč na Karlovarsku v úterý ráno havarovalo auto, dva lidé utrpěli lehká zranění. Dopravu na hlavním tahu z Karlových Varů na Prahu řídí policie kyvadlově, uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Řidiči by kvůli silném větru a sněžení neměli jezdit do Krušných hor, zejména do Božího Daru. Silnice na vrchol Klínovce je uzavřena, další silnice v oblasti se zatím daří udržovat sjízdné s maximálním úsilím silničářů. Do hor by se neměli vydávat ani běžkaři a turisté, varoval rekreanty starosta Božího Daru Jan Horník (STAN). Varování před nepříznivými podmínkami na horách vydala i policie. Sněžení a silný vítr má na horách přetrvat nejméně do středečního časného rána.

„V současné době byla již uzavřena obslužná komunikace na vrchol Klínovce. Podle aktuální situace se zřejmě bude uzavírat silnice z Božího Daru od kruhového objezdu směrem na Neklid, Klínovec a Vejprty. Žádáme řidiče o respektování nastalé situace, aby do hor raději nejezdili,“ uvedl v tiskové zprávě Horník.

Kvůli nepříznivému počasí byl přerušen také provoz skibusů mezi Fichtelbergem, Neklidem a Klínovcem. Skiareály včetně lanovek zatím zůstávají v provozu.