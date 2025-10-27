Česko čeká větrný a deštivý týden, na horách napadne až 20 centimetrů sněhu

  6:56
Tento týden bude opět velmi deštivý, na horách má znovu padat sníh. Tlaková níže ze západu přinese četnější srážky a spoustu oblačnosti, ojediněle bude polojasno. Odpolední maxima budou postupně stoupat až k 17 °C. Meteorologové předpokládají i vysoké větrné nárazy. Během pondělí v polohách nad 900 m může napadnout do 5 cm, v Krkonoších od 5 do 15 cm, na Šumavě až 20 cm mokrého a těžkého sněhu.

Čerstvý sníh u Labské boudy v Krkonoších (15.5.2025). | foto: Humlnet

Dnes (v pondělí) bude zataženo až oblačno, od západu déšť nebo přeháňky, nad 800 m, přechodně nad 1100 m srážky smíšené nebo sněhové. Na horách i trvalejší srážky. Nejvyšší teploty budou 5 až 10°C, v 1000 m na horách kolem 0 °C. Čerstvý jihozápadní, večer až západní vítr 4 až 9 m/s s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

V noci na úterý zůstane oblačno až zataženo, ojediněle i polojasno. Místy déšť nebo přeháňky, v polohách nad 800 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší teploty 7 až 3 °C. Mírný, v Čechách přechodně čerstvý západní až jihozápadní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

V úterý přes den bude zataženo až oblačno, zpočátku ojediněle i polojasno. Místy, postupně od západu na většině území občas déšť nebo přeháňky, zpočátku v polohách nad 800 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 7 až 11 °C, na jihu Moravy až 13 °C. Čerstvý západní až jihozápadní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h), k večeru částečně zeslábne.

Když počasí čaruje. Pražany ráno probudila ukázková duha

Ve středu meteorolog Marjan Sandev očekává oblačno až polojasno, zejména na horách zpočátku až zataženo a místy déšť nebo přeháňky. Večer od západu další přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C. Mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s bude večer slábnout a měnit se na jižní až jihovýchodní.

Ve čtvrtek meteorologové předpokládají oblačno až zataženo, ojediněle déšť nebo přeháňky. Místy bude přechodně až polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C. Mírný jižní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, v západní části území slabý vítr jižních směrů do 4 m/s.

V pátek bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Ojediněle déšť nebo mrholení, ráno zase mlhy. Nejnižší noční teploty budou 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí

Oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Ojediněle déšť nebo mrholení. Ráno a dopoledne místy mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C.

Vstoupit do diskuse

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Milei ustál v testu popularity. Jeho strana ovládla argentinské parlamentní volby

Nedělní volby do části argentinského parlamentu jasně ovládla strana pravicového prezidenta Javiera Mileie. Ve volbách považovaných za test popularity téměř dva roky vládnoucího politika...

27. října 2025  6:48,  aktualizováno  7:13

Nehoda dvou nákladních aut zablokovala D5 na Tachovsku, tvoří se kolony

Nehoda dvou nákladních aut v pondělí brzy ráno zablokovala dálnici D5 na 123. kilometru na Tachovsku ve směru na Německo. Při nehodě se zranili tři lidé, řidiči musí místo objíždět a tvoří se dlouhé...

27. října 2025  6:22,  aktualizováno  7:06

Česko čeká větrný a deštivý týden, na horách napadne až 20 centimetrů sněhu

Tento týden bude opět velmi deštivý, na horách má znovu padat sníh. Tlaková níže ze západu přinese četnější srážky a spoustu oblačnosti, ojediněle bude polojasno. Odpolední maxima budou postupně...

27. října 2025  6:56

Babiš bude informovat prezidenta Pavla o výsledcích jednání o vládě

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na Hradě seznámí prezidenta Petra Pavla s dosavadními výsledky vyjednávání o vzniku koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů sobě. Končící kabinet premiéra Petra Fialy podá...

27. října 2025  6:05

Jak se dříve slavil 28. říjen? Trik s Dnem znárodnění komunistům nevyšel

Při prvních oslavách vzniku Československé republiky část jejích obyvatel skřípala zubama. Za nacistické okupace svátek zrušen nebyl, ale oslavy byly krvavě potlačeny. Komunistickému režimu se pak...

27. října 2025

Roubalova Pohádka. Prokletá usedlost byla svědkem sadismu i vražd

Usedlost Pohádka v podhůří šumavských hor je spojená s jménem sériového vraha Ivana Roubala. Žil tu, plánoval své další kroky a možná i zabíjel lidi. Z prokletého místa, které je dnes oblíbeným cílem...

27. října 2025

Nemohl jsem to řezat týden. Kajínek prozradil nové detaily útěku z Mírova

Premium

Až do 29. října 2000 znal odsouzeného doživotního vězně Jiřího Kajínka málokdo. Ten den se to ale změnilo. Z nejpřísněji střežené věznice na hradě Mírov právě Jiří Kajínek před pětadvaceti lety...

27. října 2025

Moji sanitku zasáhla raketa. Kirjat Šmona se vzpamatovává z útoků Hizballáhu

Premium

Od naší spolupracovnice v Izraeli Na první pohled se zdá, že se život v Kirjat Šmoně vrací do normálu. Obchody jsou otevřené, domy opravené. Jen ohořelé lesy a prázdné ulice připomínají, že sever Izraele se z útoků Hizballáhu...

27. října 2025

Úspěch knihy dnes závisí na sociálních sítích, říká autorka bestsellerů Wilková

Premium

Právě jí vychází už šestá kniha. Její příběh se odehrává na maličkém řeckém ostrově, jehož jméno autorka Scarlett Wilková nechce prozradit. A čtenáře varuje, ať po tom v žádném případě nepátrají,...

27. října 2025

Své miliony nestačí utrácet. Jak se žije lidem, kteří tvoří umělou inteligenci

Pracovníci, kteří se podílejí na vývoji umělé inteligence, momentálně čelí mimořádnému pracovnímu zatížení. Protože se jejich společnosti snaží udržet krok s inovacemi a soustředí se na vývoj...

27. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Účetní chyby a chybějící miliardy. Rozpočet EU má vážné nedostatky, ukazuje audit

Premium

Navzdory určitému zlepšení přetrvávají v hospodaření s financemi Evropské unie těžké nedostatky. To je hlavní zjištění Výroční zprávy za finanční rok 2024 Evropského účetního dvora (EÚD). Auditoři...

27. října 2025

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

26. října 2025  22:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.