Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Víkend bude chladný a deštivý. Na horách může padat sníh

Autor:
  7:48
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Meteorologové před víkendem očekávají déšť, jinak bude oblačno a zataženo. Teploty se přes den nezvednou nad 15 stupňů, přes noc spíše mrznout nebude. V některých horských lokalitách už začne padat sníh.

Ve čtvrtek bude zataženo, ve východní polovině území s deštěm, i vydatnějším, v polohách nad 1200 m i srážky smíšené nebo sněhové. Během dne bude od západu oblačno až polojasno a srážky budou ustávat, na severovýchodě ustanou až večer. Nejvyšší teploty mezi 8 až 13 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C. Bude vát mírný západní až severozápadní vítr s ryhlostí 3 až 7 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h), který začne slábnout odpoledne.

V pátek v noci a ráno předpověď hlásí skoro jasno až polojasno, ojediněle se budou vyskytovat mlhy. Během dne od západu postupně oblačno až zataženo. Odpoledne a večer se v Čechách ojediněle objeví přeháňky. Nejnižší teploty mezi 5 až 1 °C, při uklidnění větru až -1 °C. Nejvyšší teploty v rozmezí 11 až 15 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C. Slabý, během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr s prudkostí 2 až 5 m/s. Na Moravě a na Vysočině místy až čerstvý vítr 4 až 8 m/s.

V sobotu bude oblačno až zataženo, v Čechách odpoledne místy i polojasno. Ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. V polohách nad 1000 mohou obyvatelé očekávat sněžení. Nejnižší noční teploty kolem 7 až 3 °C, teploty během dne 8 až 13 °C. Vítr bude slabý, místy mírný z jihozápadu až západu s rychlostí 2 až 6 m/s, v západních Čechách místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Večer bude vítr slábnout.

Počasí se za pár hodin prudce změní. Přijde déšť, ochlazení i sníh, varuje ČHMÚ

V neděli bude zpočátku polojasno až oblačno, v noci, ráno a dopoledne se ojediněle vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne se od západu zatáhne a na celém území se vyskytne déšť. Postupně v Čechách v polohách nad 1100 m i sněžení. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C, při uklidnění větru až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, na východě Moravy a ve Slezsku až 15 °C. Ráno většinou slabý, během dne místy mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Večer se vítr změní na západní a bude slábnout.

V pondělí bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Zpočátku na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. V polohách nad 1000 m se proženou i sněhové srážky. Nejnižší noční teploty mezi 7 až 3 °C, nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C. Slabý, místy mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 m/s, bude večer slábnout.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:

Meteorologové předpokládají jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytne přeháňka. Ráno a dopoledne se místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C, při uklidnění větru až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...

Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Premium
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii. Na snímku vlevo...

Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...

Bezdomovec pobodal spícího muže, policisté jej obvinili z pokusu o vraždu

ilustrační snímek

Kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu pětatřicetiletého muže bez domova, který ve středu ráno pobodal druhého bezdomovce, který spal na lavičce. Incident se odehrál před budovou hlavního vlakového...

21. října 2026,  aktualizováno  22. 10. 8:41

Koncern Volkswagen chce zmrazit mzdy i ve Škodovce, odboráři to odmítají

Výroba Škody Scala v Mladé Boleslavi

Koncern Volkswagen požaduje podle odborů KOVO zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Odbory požadavek, který se podle nich týká také dalších složek odměňování včetně bonusů a prémií,...

22. října 2026  8:30

Víkend bude chladný a deštivý. Na horách může padat sníh

ilustrační snímek

Meteorologové před víkendem očekávají déšť, jinak bude oblačno a zataženo. Teploty se přes den nezvednou nad 15 stupňů, přes noc spíše mrznout nebude. V některých horských lokalitách už začne padat...

22. října 2026  7:48

Opakované útoky na Kyjev zranily 22 lidí, rakety zničily domy, metro i čerpací stanici

Sledujeme online
Záchranáři u trosek kyjevských domů po nočním útoku ruských raket. (21. října...

Ruské raketové útoky v noci na čtvrtek v Kyjevě zabily jednoho člověka, dalších 22 zranily, oznámila Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Podle starosty Vitalije Klička je kromě jiného...

22. října 2026  7:17,  aktualizováno  7:38

Po roce a půl v zajetí konečně na svobodě. Rakušanku a Švýcarku drželi v Nigeru

Dvě evropské ženy, Rakušanka Eva Gretzmacherová a Švýcarka Claudia Abbtová, po...

Rakušanka a Švýcarka, které byly více než rok v zajetí v Nigeru, dorazily do východolibyjského města Benghází. Rakouská občanka, již rakouské úřady identifikovaly jako Evu Gretzmacherovou a které je...

22. října 2026  6:45

Další zásah Húsíů. Na letišti v Saúdské Arábii zabili člověka, osm je zraněných

ilustrační snímek

Útok na mezinárodní letiště v saúdskoarabském Dammámu ve středu zabil jednoho člověka a osm dalších zranil. S odkazem na saúdskoarabský úřad pro civilní letectví o tom informuje agentura Reuters....

22. října 2026  6:30

„Ne, je to vrah.“ Republikáni kritizují Witkoffovu chválu Putina

Vladimir Putin v čele ruské delegace jedná s americkým vyslancem Stevem...

Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff sklízí kritiku od některých republikánů za to, že ve středu ruského prezidenta Vladimira Putina označil za "humanitárního" poté, co...

22. října 2026  6:18

Poslanci budou jednat o návrhu státního rozpočtu se schodkem 386 miliard

Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na...

Poslanecká sněmovna bude i ve čtvrtek pokračovat v prvním čtení návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun, kterou nedokončili ve středu před půlnocí. Na programu jsou ale...

22. října 2026  5:35

ANALÝZA: Když rozbíječi hybridně vrhají Francii do plamenů... Kdo je kdo a proč

Premium
Protesty ve Francii

Když se z hořících budov a aut ve francouzských městech valí štiplavý dým a vzduchem létají kameny, média i politici mají hned jasno. Použijí univerzální nálepku „casseurs“ – ničitelé nebo rozbíječi....

22. října 2026

Zájezdy do zásoby jdou na dračku. Zájem o first minute posiluje obava z drahých letenek

Premium
Théra nebo také Santorini je řecký ostrov v jižní části souostroví Kyklady v...

Turecko a řecké ostrovy. O prvenství v počtu prodaných letních zájezdů se příští léto poperou tradiční destinace. Už se mezi ně zařadila i Albánie, která jen o pár roků dříve představovala novou...

22. října 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Nový irský zemědělský návrh. Dobrovolný strop dotací na sedmi milionech korun

ilustrační snímek

Za rok a několik měsíců by měla začít platit nová evropská zemědělská politika. Zatím však není jasné prakticky nic. Podle nového návrhu irského předsednictví EU by mohlo být tzv. zastropování...

22. října 2026

Se změnami nebudeme čekat. ANO zreformujeme rychle, říká Karel Havlíček

Premium
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). (20. října 2026)

Kdo v hnutí ANO nemaká, skončí. Podle prvního místopředsedy Karla Havlíčka nebudou v ANO změny oddalovat. V rozhovoru pro iDNES.cz Havlíček mluví i o tom, jak je spokojený s vysvětlením financování...

22. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×