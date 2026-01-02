Meteorologové varují před silným větrem. Hrozí i sněhové jazyky a na horách závěje

  11:12
Výstraha, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), varuje před silným větrem zejména ve Středočeském a Jihočeském kraji, na Ústecku a na Vysočině. Ve vyšších polohách se budou tvořit i sněhové jazyky, na horách potom závěje. Některé vozovky mohou být nesjízdné. Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti.
Výstraha před silným větrem je platná od pátečního poledne do pátečních 22 hodin. Meteorologové očekávají čerstvý jihozápadní vítr místy s nárazy 15 až 20 m/s. Dále do sobotních 22 hodin platí výstraha před sněhovými jazyky.

Výstraha před větrem platí pro Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Ústecký, Moravskoslezský a Olomoucký kraj a pro Vysočinu. Před tvorbou sněhových jazyků meteorologové varují Zlínský a Moravskoslezský kraj. Objeví se také na Příbramsku, Karlovarsku a Plzeňsku, v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, na Liberecku, Ústecku, na Vysočině a v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Vlivem silného větru může dojít k poškození stromů, lesních porostů i menším škodám na budovách. Lidé by měli zajistit okna dveře, zabezpečit skleníky a upevnit uvolněné předměty, aby předešli možnému úrazu. Počasí může zkomplikovat dopravu, řidiči by měli být na silnicích opatrní. Meteorologové také doporučují omezit horské túry a vyvarovat se zejména hřebenových partií.

Ve vyšších polohách v Česku se budou tvořit sněhové jazyky, některé vozovky mohou být nesjízdné. Meteorologové radí při jízdě sledovat dopravní zpravodajství a na horách dodržovat pokyny Horské služby.

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Požár rodinného domu v Kroměříži má jednu oběť. Popálená žena je v nemocnici

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži v ulici Seifertova. (2....

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži, ze kterého vynesli dva zraněné. Záchranáři desítky minut oživovali staršího muže, ten však na místě zemřel. Zraněnou starší ženu transportoval...

2. ledna 2026  9:19,  aktualizováno  11:26

Zloději vykradli zámek, kde odpočíval TGM. Ukradli jeho bustu i starý gramofon

První letní sídlo prezidenta Masaryka, zámek Hluboš na Příbramsku.

Do zámku Hluboš na Příbramsku se o silvestrovské noci vloupali zloději. Pachatelé při násilnému vniknutí do objektu, který sloužil jako rekreační sídlo československého prezidenta Tomáše Garrigua...

2. ledna 2026  11:24

Dispečink na D3 spatřil auto v protisměru, policie dálnici uzavřela

Od neděle 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými...

Policie uzavřela dálnici D3 směr Praha - České Budějovice - Kaplice. Dispečink zaznamenal na kamerách vozidlo jedoucí v protisměru. Jede na Prahu, upřesnili policisté na síti X.

2. ledna 2026  11:06

Turek by měl dostat šanci a když udělá ostudu, ve vládě nebude, řekl Babiš

Po uvedení ministrů do jejich úřadů se Andrej Babiš přesunul do své kanceláře...

Poslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek by měl podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše dostat šanci. „Avšak v momentě, když bude ministrem a udělá nějakou pitomost nebo bude dělat...

2. ledna 2026  11:04

Česká televize reorganizuje výrobu pořadů, nově vzniká šest žánrových center

ilustrační snímek

České televize od Nového roku změnila systém vzniku nových pořadů. Generální ředitel veřejnoprávní televize Hynek Chudárek tím hodlá zjednodušit a zefektivnit dosavadní způsob tvorby pořadů a přitom...

2. ledna 2026

V Krkonoších platí první stupeň lavinového nebezpečí, čeká se další sníh

Zasněžené okolí Boudy pod Sněžkou (2.ledna 2026)

Horská služba v Krkonoších vyhlásila poprvé v letošní zimní sezoně první stupeň lavinového nebezpečí. Jde o nejmírnější riziko a podmínky pro horské túry jsou všeobecně bezpečné, přesto se mohou v...

2. ledna 2026  10:59

O syna ve vigilním kómatu se otec staral 18 let. O Vánocích David zemřel

Miloš Svoboda se stará o svého patnáctiletého syna Davida, který je od tří let...

Před osmnácti lety se tříletý David téměř utopil, od té doby byl v takzvaném vigilním kómatu. Fungovaly mu pouze základní životní funkce. O Davida se každý den staral jeho otec Miloš Svoboda. Ten...

2. ledna 2026  10:58

Havárie uvěznila řidičku v autě, pomoc duchapřítomně zařídila malá spolujezdkyně

Ve čtvrtek 1. ledna 2026 kolem 17.00 sjelo u obce Bílov na Novojičínsku v...

Zaklíněnou a zraněnou řidičku museli z havarovaného auta vyprostit hasiči na Novojičínsku. Přivolat pomoc se podařilo dítěti, které z auta vylezlo a zářícím mobilem zastavilo projíždějící auto.

2. ledna 2026  10:52

V Praze se srazily tramvaje. Trať na Barrandov přes hodinu stála

Nehoda tramvají v Praze na Barrandově (2. ledna 2026)

Na pražském Barrandově se v pátek ráno srazily tramvaje. Podle informací z místa souprava nacouvala do jiného vozu, přičemž jedna z tramvají vykolejila. Provoz na trati se zastavil, spoje ve směru z...

2. ledna 2026  8:29,  aktualizováno  10:46

Máme nabito. Trump hrozí Íránu intervencí, pokud bude zabíjet demonstranty

Demonstranti v íránském městě Fasá zaútočili na vládní budovu. (31. prosince...

Americký prezident Donald Trump uvedl, že pokud Írán bude střílet a zabíjet pokojné demonstranty, přispěchají jim Spojené státy na pomoc. Šéf Bílého domu se takto vyjádřil na své sociální síti Truth...

2. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  10:41

Řidič nezvládl po silvestrovské oslavě jízdu na sněhu, auto převrátil na střechu

Muž po silvestrovských oslavách sedl za volant, s autem skončil na střeše. (1....

Bujarou silvestrovskou noc prožil čtyřiadvacetiletý mladík, který se krátce po půlnočním přípitku rozhodl sednout za volant auta. To se mu vymstilo, na silnici mezi Olomoucí a Nemilany nezvládl...

2. ledna 2026  10:35

