Tropy Česku do konce týdne nehrozí, budou příjemné teploty okolo 25 stupňů

Podle ČHMÚ bude ve čtvrtek přes den slunečno s nejvyššími teplotami mezi 22 až 26 stupni. V tisíci metrech na horách kolem 16 stupňů, na Šumavě až 19 stupňů. Povane jen slabý severní až severozápadní vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.

V noci na pátek bude jasno až polojasno, od severozápadu až oblačno. Nejnižší teploty se budou pohybovat od 12 do 8 stupňů, vát bude slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 3 metrů za sekundu.

V pátek přes den bude většinou polojasno, na severu až oblačno. Nejvyšší teploty budou shodné s předchozím dnem, tedy 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě se můžou vyšplhat až na 29 stupňů. Meteorologové očekávají slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr.



V sobotu bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou mezi 15 až 11 stupňů. Nejvyšší denní teploty se budou držet mezi 24 až 28 stupni, na jihovýchodě kolem 30 stupni. Bude vát slabý, přes den mírný západní vítr.

V neděli meteorologové čekají oblačno až polojasno, na jihu místy, jinde jen ojediněle přeháňky či bouřky. Nejnižší noční teploty budou o něco vyšší, mezi 16 až 12 stupni, na severu však spadnou až k 10 stupňům. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Očekává se mírný severozápadní vítr.

V pondělí bude oblačno až polojasno, místy se můžou vyskytnout přeháňky. V noci bude teplota mezi14 až 10 stupni, na severozápadě až 8 stupňů. Nejvyšší denní teploty budou okolo 21 až 25 stupňů. Vítr bude severozápadní a mírný.

Vyhlídka na počasí od úterý do čtvrtka hlásí polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno a ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty by se měly držet mezi 12 až 7 stupni. nejvyšší denní pak mezi 21 až 25 stupni, v závěru období se můžeme těšit na teploty až do 27 stupňů.