Česko zasype sníh. Po zbytek týdne se bude ochlazovat

Dnes (čtvrtek) bude zataženo, od jihu postupně na většině území zasněží, místy to budou přeháňky smíšené. Na jihovýchodě a jihu Moravy ráno a dopoledne bude pršet. Večer v jihozápadní části území srážek ubude. Teploty se budou pohybovat mezi -2 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -2 °C. Zafouká mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, místy jen slabý do 3 m/s. Večer zavane slabý vítr na většině území.
„Na většině území tvorba sněhové pokrývky, v jižní části území od 5 do 10 cm,“ přibližuje meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu Jana Hujslová.
V noci na pátek čeká meteoroložka Hujslová převážně zataženo s občasným sněžením, v jihozápadní polovině území sněžení jen ojediněle. Ojediněle hrozí mlhy, mohou být i mrznoucí. Teploty klesnou k 0 až -4 °C. Foukat bude maximálně proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno. Na východě a severovýchodě se může vyskytnout vítr silnější.
V pátek přes den bude zataženo až oblačno, na jihozápadě Čech se objeví i polojasná obloha. V severovýchodní části území místy se ojediněle objeví slabé sněžení. Hrozí mlhy, někde budou mrznoucí. Teploty vyrostou na -1 až +3 °C. Povane slabý vítr z východních směrů do 4 m/s. Na východě a severovýchodě území bude místy vítr silnější.
V sobotu očekává ČHMÚ oblačno až zataženo, ojediněle slabé sněžení. Přetrvá hrozba mrznoucích mlh. Noční teploty klesnou k -1 až -6 ° C. Nejvyšší denní teploty budou pak v rozmezí -4 až +1 °C. „Slabý, na severovýchodě Čech, na Moravě a ve Slezsku místy mírný severovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s,“ píše Hujslová.
V neděli bude oblačno až zataženo, postupně se zejména na severovýchodě obloha místy mírně rozjasní. Ojediněle slabě zasněží. Riziko výskytu mlh je podobné jako předešlé dni. Nejnižší noční teploty padnou k -1 až -6 °C, na severovýchodě to může být až -9 °C. Nejvyšší denní teploty budou naopak kolem -3 až +1 °C, na Moravě a ve Slezsku většinou kolem -4 °C. Zafouká slabý vítr o rychlosti 2 až 6 m/s z východních směrů.
V pondělí předpokládají meteorologové oblačno až polojasno, místy až zataženo a ojediněle slabé sněžení. Ojediněle mlhy, mohou být i mrznoucí. Noční teploty opět v rozmezí -1 až -6 °C, při zmenšené oblačnosti kolem -9 °C. Denní teploty se vyšplhají na -1 až +3 °C, na Moravě a ve Slezsku místy -4 až -1 °C. „Mírný, postupně zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny čerstvý jihovýchodní vítr 5 až 10 m/s s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Ve Slezsku vítr slabý,“ dodává Hujslová z ČHMÚ.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka
Oblačno až zataženo, zpočátku polojasno. Místy déšť, od vyšších poloh, postupně na horách srážky sněhové. Ojediněle mlhy, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty -1 až -6 °C, při zmenšené oblačnosti kolem -9 °C, postupně +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C, postupně 2 až 7 °C.