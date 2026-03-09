Saharský prach hatí slunečné počasí. Ale teplo je jak ve Španělsku, ukazuje mapa

Petra Škraňková
  13:05
Slunečné počasí z víkendu si dává tento týden pauzu. A má to svůj důvod. Nad Česko se nasunul saharský prach, který zadržuje sluneční paprsky. Na teploty to však vliv nemá, takže je ve střední Evropě mnohem tepleji, než je v březnu obvyklé.
Mapa s odchylkou týdenní teploty od normálu pro začátek března.

Mapa s odchylkou týdenní teploty od normálu pro začátek března. | foto: Český hydrometeorologický ústav

Západ slunce zbarvený saharským pískem v sobotu 7. března 2026 ve Frankfurtu...
Západ slunce zbarvený saharským pískem v sobotu 7. března 2026 ve Frankfurtu...
Snímek z družice MTG (True Color).
Celková oblačnost v neděli ráno s naznačeným prouděním od jihozápadu ve výšce...
Teploty budou tento týden v Česku stále nadprůměrné. A o hodně. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejnil mapu Evropského centra pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF), která ukazuje odchylku týdenní teploty od normálu. Ve střední Evropě dosahuje odchylka největších hodnot.

Teploty se tento týden budou pohybovat mezi 12 až 17 stupni Celsia, jen ve čtvrtek bude o něco méně, 9 až 13 °C, na Moravě a ve Slezsku kolem 15.

V nejteplejších dnech bude denní odchylka maximálních teplot od normálu ještě větší, než ukazuje mapa. „I okolo osmi stupňů proti normálu. Teploty až 17 °C odpovídají spíše druhé polovině dubna,“ uvádí ČHMÚ.

To, že je u nás nezvyklé teplo, dokazuje i pohled na předpověď počasí pro jih Evropy. Podobně jako v Česku je nyní ve Španělsku. V Barceloně čekají v pondělí a v úterý nejvyšší teplotu kolem 14 stupňů, v Madridu 12, ve Valencii 16 a v Malaze bude zítra 14 stupňů Celsia.

Na rozdíl od jasného a slunečného víkendu tento týden podobné počasí nepřinese. Důvodem je saharský prach v atmosféře nejen nad střední Evropou. „Tlaková výše nad východní Evropou, která nás ovlivňovala v neděli, ztratí na počasí u nás vliv. Naopak se k nám postupně ze západní Evropy bude rozšiřovat brázda nízkého tlaku vzduchu,“ předpovídají meteorologové.

Počasí bude podle nich spíše variabilnější. Začnou se místy objevovat i přeháňky.

Saharský prach přinese i barevnou podívanou

Kvůli saharskému prachu je sice oblačno a citlivější lidé si stěžují na pálení očí, ale večer může přinést barevnou podívanou. Obloha bude zakalenější, nebude tak modrá a tím pádem budou východy a západy Slunce barevnější.

Podle meteorologů se bude nad územím České republiky nacházet minimálně několik dalších dní. Naposledy se tu objevil na konci února.

Co je saharský prach a proč se objevuje v Česku

Jemný písek zvedají do ovzduší bouře nad pouští Sahara v Africe. Pokud v danou dobu prší nebo sněží, mají pak srážky žlutou, oranžovou či hnědou barvu. Ulpívá podobně jako třeba pyl na oknech, parapetech či karoseriích aut. Na jaře roku 2024 byla dokonce kvůli vysoké koncentraci prachu ze Sahary v ovzduší v Česku vyhlášená smogová situace.

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

9. března 2026  13:05

