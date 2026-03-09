Teploty budou tento týden v Česku stále nadprůměrné. A o hodně. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejnil mapu Evropského centra pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF), která ukazuje odchylku týdenní teploty od normálu. Ve střední Evropě dosahuje odchylka největších hodnot.
Teploty se tento týden budou pohybovat mezi 12 až 17 stupni Celsia, jen ve čtvrtek bude o něco méně, 9 až 13 °C, na Moravě a ve Slezsku kolem 15.
V nejteplejších dnech bude denní odchylka maximálních teplot od normálu ještě větší, než ukazuje mapa. „I okolo osmi stupňů proti normálu. Teploty až 17 °C odpovídají spíše druhé polovině dubna,“ uvádí ČHMÚ.
To, že je u nás nezvyklé teplo, dokazuje i pohled na předpověď počasí pro jih Evropy. Podobně jako v Česku je nyní ve Španělsku. V Barceloně čekají v pondělí a v úterý nejvyšší teplotu kolem 14 stupňů, v Madridu 12, ve Valencii 16 a v Malaze bude zítra 14 stupňů Celsia.
Na rozdíl od jasného a slunečného víkendu tento týden podobné počasí nepřinese. Důvodem je saharský prach v atmosféře nejen nad střední Evropou. „Tlaková výše nad východní Evropou, která nás ovlivňovala v neděli, ztratí na počasí u nás vliv. Naopak se k nám postupně ze západní Evropy bude rozšiřovat brázda nízkého tlaku vzduchu,“ předpovídají meteorologové.
Počasí bude podle nich spíše variabilnější. Začnou se místy objevovat i přeháňky.
Saharský prach přinese i barevnou podívanou
Kvůli saharskému prachu je sice oblačno a citlivější lidé si stěžují na pálení očí, ale večer může přinést barevnou podívanou. Obloha bude zakalenější, nebude tak modrá a tím pádem budou východy a západy Slunce barevnější.
Podle meteorologů se bude nad územím České republiky nacházet minimálně několik dalších dní. Naposledy se tu objevil na konci února.
Co je saharský prach a proč se objevuje v Česku
Jemný písek zvedají do ovzduší bouře nad pouští Sahara v Africe. Pokud v danou dobu prší nebo sněží, mají pak srážky žlutou, oranžovou či hnědou barvu. Ulpívá podobně jako třeba pyl na oknech, parapetech či karoseriích aut. Na jaře roku 2024 byla dokonce kvůli vysoké koncentraci prachu ze Sahary v ovzduší v Česku vyhlášená smogová situace.