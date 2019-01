V Česku připadne další sníh, západ země postihne silný vítr

Na silnicích se budou místy tvořit sněhové jazyky nebo závěje, sdělil Český hydrometeorologický ústav. Vítr může dosáhnout v Čechách rychlosti v nárazech až 70 kilometrů v hodině a na horách kolem 90 kilometrů v hodině.

V noci na středu začne pomalu slábnout, přičemž na severozápadě zeslábne ve středu večer. „V důsledku kombinace větru a sněhu se budou od úterního rána od středních poloh místy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Jejich tvorba bude ustávat během středečního rána,“ uvedli meteorologové.

Se sněhovými jazyky by měli řidiči počítat od úterního do středečního rána ve většině krajích v polohách nad 500 metrů nad mořem, v Pardubickém kraji a na Vysočině od 400 metrů nad mořem. Novou sněhovou pokrývku avizují meteorologové pro celý Karlovarský, Liberecký a Zlínský kraj a Vysočinu a pro část okresů Plzeňského, Jihočeského, Pardubického, Královéhradeckého, Ústeckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Vzhledem k očekávanému sněžení a silnému větru proto doporučují řidičům, aby jezdili maximálně opatrně a na cesty se nevydávali bez zimní výbavy, do hor i se sněhovými řetězy. Turisté by se pak neměli vydávat do hřebenových částí

Podle ČHMÚ pondělní ranní teploty na východě klesly až k -13 nebo -14 stupňům Celsia (Frenštát pod Radhoštěm, Velké Karlovice). Během týdne se denní teploty budou pohybovat kolem nuly. Lehce oteplit by se mělo o víkendu, v nížinách můžeme čekat déšť, jinde bude dále přibývat sníh.

V pondělí bude zataženo až oblačno, od západu na většině území občas sněžení, v Čechách postupně pod 500 m déšť, ráno ojediněle i mrznoucí. Na východě místy jasno až polojasno, až večer místy sněžení. Nejvyšší teploty -1 až 4 stupně Celsia, ve východní polovině území -6 až -1 stupně Celsia, v

1 000 m na horách kolem -3 stupňů Celsia, v Jeseníkách a Beskydech kolem -7 stupňů Celsia.

V noci na úterý meteorologové předpokládají převážně zataženo, zpočátku místy, postupně od západu sněžení, v Čechách v polohách pod 400 m déšť se sněhem nebo déšť, ojediněle mrznoucí. K ránu ubývání srážek. Na horách vydatnější sněžení. Nejnižší teploty 2 až -3 stupně Celsia, na východě -3 až -8 stupně Celsia. Mírný, postupně čerstvý západní až jihozápadní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s, na horách kolem 25 m/s. Od vyšších poloh místy tvorba sněhových jazyků, na horách i závějí.



V úterý stále převážně zataženo. Občas sněžení, v polohách pod 400 m déšť se sněhem nebo déšť. V Čechách zpočátku srážky místy, pod 600 m dešťové. Na horách vydatnější sněžení. Nejvyšší teploty 1 až 5 stupně Celsia, na východě -1 až 1 stupně Celsia. Nadále možná tvorba sněhových jazyků, na horách závějí.

Ve středu meteorologové z ČHMÚ očekávají také převážně zataženo s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami, v polohách pod 300 m přechodně i srážky smíšené. Na horách na severu vydatnější sněžení. Nejnižší noční teploty 2 až -2 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty -1 až 3 stupně Celsia.

Ve čtvrtek předpokládají zataženo až oblačno, na většině území občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. Večer ubývání srážek a místy i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 0 až -4 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty -3 až 1 stupně Celsia.

V pátek bude zataženo až oblačno, na většině území občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, postupně v polohách pod 400 m srážky smíšené nebo dešťové. Nejnižší noční teploty -2 až -6 stupně Celsia, při protrhané oblačnosti kolem -8 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty -2 až 2 stupně Celsia.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí předpovídá zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přeháňky, od vyšších poloh srážky sněhové. Nejnižší noční teploty 3 až -2 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 stupně Celsia.