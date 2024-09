Druhá polovina týdne přinese babí léto. Po víkendu bude opět pršet

Po velké vodě Česko čeká slunečná polovina druhého týdne. Ve čtvrtek se sice místy může ještě objevit zvětšená oblačnost, přeháňky nebo i bouřky, ale od pátku už se počasí obejde beze srážek. Teploty se do konce týdne budou udržovat v rozmezí od 19 do 23 °C, ráno kolem 10 °C. Po víkendu bude znovu pršet. Vyplývá to z pravidelné předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).