Zbytek června bude teplotně nadprůměrný, příští týden víc zaprší

„Předpokládáme, že období od 10. června do 7. července 2019 bude na našem území jako celek teplotně průměrné až slabě nadprůměrné,“ uvedli meteorologové. Podle výhledu by se teploty v příštím týdnu mohly v průměru vyšplhat až ke 30 stupňům.

„V následujících týdnech se předpokládá mírné ochlazení, ale týdenní průměry by se neměly odlišovat od obvyklých hodnot pro danou roční dobu,“ sdělil ČHMÚ.

Co se týká srážek, budou taktéž jako teploty průměrné. Nejvíce srážek by mělo přijít v druhém červnovém týdnu. Následně jich bude ubývat a v posledním červnovém týdnu by jich už mělo být méně než je dlouhodobý průměr.



V prvním červencovém týdnu by srážkový úhrn neměl přesahovat hodnoty obvyklé pro danou roční dobu.