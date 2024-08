Konec týdne bude většinou slunečný a teplý. Pak přijdou až 38stupňová vedra

Ke konci týdne bude počasí přát výletům i pobytu u vody. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od 24 do 30°C, od neděle bude do republiky proudit velmi teplý vzduch od jihu. Jeho příliv přinese růst teplot, v úterý na mnoha místech překročí 35°C. Vyplývá to z pravidelné předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).