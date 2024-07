Bouřkám odzvonilo. Konec týdne přinese teplé dny, ale chladná rána

Po poměrně turbulentním bouřkovém období do Česka přichází klidné letní počasí. V následujících dnech se budou teploty pohybovat v rozmezí od 25 do 30°C. Nejtepleji bude v sobotu, poté přijde lehké ochlazení. Ochladí se ale v noci a ráno, kdy teploty mohou klesnout až k 9°C. Vyplývá to z pravidelné předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).