Ve čtvrtek už nechte svetry doma, vrátí se léto, avizují meteorologové

Začátek druhé poloviny prázdnin nebyl zrovna příznivý pro letní radovánky. První srpnový víkend se Českem prohnalo hned několik tornád.

Nezvykle nízké teploty trhaly rekordy. Kvůli přetrvávajícímu dešti hasiči vyjížděli k popadaným stromům či odčerpávat vodu. Labe ve Špindlerově Mlýně dosáhla prvního povodňového stupně.

V následujících dnech přijde podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) postupný návrat letních teplot.

Ve čtvrtek bude podle předpovědi ještě oblačno a ojediněle se mohou vyskytnout přeháňky a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 23 °C.

V pátek meteorologové očekávají vyjasnění. Nejvyšší denní teploty by měly dosáhnout až 26° C. Nejtepleji bude o víkendu, kdy se teploty vyšplhají až ke 30° C . Místy se také ale mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky.