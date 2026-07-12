Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Česko čeká další nadměrně teplý týden. Tropy budou provázet i bouřky

Autor:
  19:15

Příští týden čeká Česko opět nadprůměrně teplé počasí. (12. července 2026) | foto: ČHMÚ/X

Většinu českého území čeká od pondělka opět nadměrně teplý týden. Nejvýše se teploty dostanou zejména v oblasti jižní Moravy a Polabí, kde meteorologové očekávají i více než tropických 30 stupňů. Nejvíce bouřek by pak mělo Česko zastihnout v úterý a ve středu.

„Kromě severovýchodu budou odpolední teploty vystupovat nad letních 25°C na většině míst,“ popsali odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na síti X.

Lidé by se podle nich měli připravit na zvýšenou oblačnost, přeháňky a bouřky v úterý a ve středu. Srážky se budou vyskytovat zejména odpoledne.

„Ve zbylých dnech jich bude méně. Jak silné budou bouřky, upřesníme na začátku týdne během pondělí nebo úterý a případně před nimi budeme varovat,“ uvedli dále.

Přesto se podle nich nedá očekávat, že by se situace se suchem zlepšila, déšť na to bude příliš lokální. Vítr bude celý týden foukat pouze slabě, jeho zesílení přijde pouze při přeháňkách a bouřkách.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

Vedra vadí jaderným elektrárnám. Ve Francii tři odstavili a osmi omezili provoz

Jaderná elektrárna ve francouzském městě Cattenom, kterou vlastní společnosti...

Přetrvávající teplé počasí s vysokými teplotami si ve Francii vyžádalo odstavení tří reaktorů jaderných elektráren. Francouzská společnost EDF se rovněž kvůli meteorologickým podmínkám uchýlila k...

12. července 2026  18:53

Řidič najel v Chile do davu během festivalu, zabil nejméně šest lidí

Španělská pošta zachytila podezřelé obálky pro ukrajinskou ambasádu v Madridu....

V neděli odpoledne došlo v chilském přímořském městě Viňa del Mar, kde se zrovna konal pouliční festival, „Chilské námořnictvo hluboce lituje nenahraditelné ztráty lidských životů způsobené touto...

12. července 2026  18:48

Komunitní zahrady utužují sousedské vztahy, objevují je už i města, říká expertka

Ředitelka pro externí rozvoj společensky prospěšného podniku Kokoza Radka...

V Česku dnes fungují více než dvě stovky komunitních zahrad a jejich počet dál roste. Nejlépe zmapovaná je Praha, kde jich najdeme zhruba 70. Dnes už komunitní zahrady nejsou jen pár záhonů pro hobby...

12. července 2026  18:31

Baťovský areál opět ožije, Vavrečkova ulice ale zůstane zavřená měsíce

Čtvrtým dnem pokračoval zásah hasičů na místě požáru obří skladové budovy v...

Čtvrtým dnem pokračoval zásah hasičů na místě požáru obří skladové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, v neděli stále dohašovali ohniska v sutinách. V pondělí se otevřou ulice a instituce v...

12. července 2026  18:15

Kim Čong-un posiluje kult osobnosti. Svými malbami nahrazuje i předchůdce

Mozaiková malba s obrazem severokorejského předsedy Kim Čong-una,

Po celé severní Koreji se objevují obří mozaikové malby na počest severokorejského vůdce Kim Čong-una. Na některých místech nahrazují i vypodobnění jeho předchůdců, jeho otce Kim Čong-ila a dědečka a...

12. července 2026  17:28

Benzin s vyšším podílem biosložky vyhnal Indy do ulic. Řidiči se bojí drahých oprav

Ilustrační snímek

Řidiči v Indii se bouří. Nelíbí se jim, že vláda premiéra Naréndry Módího výrazně zvýšila podíl biosložky v benzinu a z paliva E20, tedy směsi s 20 procenty ethanolu, udělala na čerpacích stanicích...

12. července 2026

Loď s LGBTQ+ pasažéry marně hledala přístav, odmítlo ji už několik zemí

Výletní loď společnosti Virgin Voyages s výzdobou v duchu hnutí Pride se ocitla...

Výletní loď Scarlet Lady dostala během plavby pro LGBTQ+ komunitu dvě stopky k zakotvení. Na cestě po Středozemním moři ji nejprve odmítlo Turecko, které rozhodnutí odůvodnilo tvrzením, že jde o...

12. července 2026  16:52

Zemřel vlivný americký senátor Lindsey Graham. Bylo mu 71 let

Americký senátor Lindsey Graham vystupuje na slyšení Podvýboru Senátního výboru...

Zemřel americký senátor Lindsey Graham, oznámila jeho kancelář. Jednasedmdesátiletý republikán patřil k nejvlivnějším členům Kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech...

12. července 2026  8:30,  aktualizováno  16:47

Chcete vzácnou kostru T-rexe? Jedna jde do dražby, cena startuje na 400 milionech

Aukční síň Sotheby’s bude prodávat vzácnou kostru Tyrannosaura rexe

Pozornost mnoha muzeí i soukromých sběratelů přitáhla dražba vzácné kostry Tyrannosaura rexe nalezené před několika lety ve Spojených státech. Aukční síň Sotheby’s ji v úterý nabídne s vyvolávací...

12. července 2026  16:45

Na Plzeňsku zrazil muže vlak, provoz na trati byl omezen

Sanitka Rychlé záchranné služby v Moravskoslezském kraji.

Na Plzeňsku dnes odpoledne zemřel člověk po srážce s vlakem. Nehoda se stala mezi Kozolupy a Pňovany. Provoz na trati Plzeň - Stříbro byl kvůli vyšetřování tragické nehody na místě omezen,...

12. července 2026  16:38

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

VIDEA TÝDNE: Zkáza zlínské ikony, polibek do nebe a stisk nestisk

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Další týden končí, proto je na čase představit souhrn nejsledovanějších videí na portálu iDNES.cz. O několik délek zvítězily záběry ze Zlína, které ve čtvrtek zachytily pád části hořící skladové...

12. července 2026  16:34

Medvěd na severu Slovenska napadl muže zezadu a těžce ho zranil

Medvědice na Slovensku napadla dva turisty.

Na severu Slovenska napadl v sobotu večer medvěd muže, který pracoval před domem. Vyskočil mu na záda a povalil ho na zem, napsal dnes server Noviny.sk, podle něhož muž utrpěl lehčí zranění. Incident...

12. července 2026  16:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.