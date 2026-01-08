V pátek čeká Česko oteplení a husté sněžení, mrazy se vrátí koncem týdne

Dnes (ve čtvrtek) bude oblačno až polojasno, na východě Čech až zataženo, místy bude slabě sněžit. Teploty vyrostou maximálně na -7 až -3 °C, v jihozápadní polovině Čech a na jihu Moravy kolem -2 °C, v 1000 m na horách až kolem -10 °C, na západě a jihozápadě kolem -7 °C. Zavane proměnlivý vítr do 4 m/s nebo klidno.
V noci na pátek očekává Český hydrometeorologický ústav oblačno až polojasno, během noci na většině území s výjimkou severovýchodu zataženo, na jihozápadě Čech pak podle ČHMÚ spadnou sněhové srážky. Nejnižší teploty budou kolem -4 až -9 °C, při malé oblačnosti až kolem -12 °C, na severovýchodě ojediněle kolem -15 °C. Foukat bude proměnlivý, v Čechách postupně mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s. „K ránu bude intenzita sněžení zesilovat,“ dodává meteoroložka Petra Sýkorová.
V pátek přes den bude zataženo až oblačno, ráno a dopoledne na většině území se sněžením. Postupem dne čeká Sýkorová sněžení jen místy a na jihozápadě Čech se mohou objevit i dešťové přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupají na -5 až 0 °C, v jihozápadní polovině Čech mohou být dokonce až +4 °C. Povětrnostní podmínky budou srovnatelné se čtvrtkem.
„Zejména v západní polovině Čech očekáváme ráno a dopoledne intenzivnější sněžení, při kterém může napadnout 5 cm až 10 cm nového sněhu,“ přibližuje meteoroložka Sýkorová.
V sobotu čeká ČHMÚ zataženo až oblačno, v noci v Čechách místy polojasno. „Ojediněle, postupně na většině území počítáme s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami,“ uvádí Sýkorová. V noci teploty klesnou na -4 až -9 °C, na jihozápadě Čech bude kolem -2 °C. Nejvyšší denní teploty se naopak dostanou na -3 až +1 °C. Na jihozápadě Čech zavane mírný jihozápadní vítr o intenzitě 2 až 6 m/s, jinde pouze slabý proměnlivý do 4 m/s. K večeru se změní na mírný vítr severních směrů.
V neděli očekává Sýkorová oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Místy se vyskytnou sněhové přeháňky, zejména na horách. Nejnižší noční teploty spadnou na -7 až -12 °C, při malé oblačnosti se dostanou až na -16 °C. Nejvyšší denní teploty budou naopak mezi -8 až -3 °C. Mírný severovýchodní vítr o síle 2 až 6 m/s se změní na severozápadní.
V pondělí předpokládá ČHMÚ nejprve polojasno až oblačno, ojediněle se slabým sněžením. Během dne bude oblačnosti přibývat a večer se na západě a jihozápadě přidá sněžení. Nejnižší noční teploty budou v rozpětí -9 až -14 °C, při déletrvající malé oblačnosti kolem -17 °C. Nejvyšší denní teploty naopak vyrostou na -8 až -3 °C. Foukat bude slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka
Zataženo až oblačno, zejména zpočátku místy zmenšená oblačnost. Zpočátku místy, postupně ojediněle slabé sněžení nebo mrholení, i mrznoucí. Ojediněle mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty -8 až -13 °C, při malé oblačnosti kolem -17 °C, postupně -4 až -9 °C. Nejvyšší denní teploty -7 až -2 °C, postupně v Čechách místy kolem 0 °C.