Po víkendu bude až 24 stupňů, pak přijde déšť. Sucho ale neskončí

Období od 27. dubna do 24. května 2020 bude jako celek teplotně průměrné, relativně nejchladnější bude zřejmě týden od 11. do 17. května, kdy se týdenní průměr nejvyšších denních teplot bude pohybovat kolem 18 stupňů Celsia. Poslední týden období bude podle meteorologů opět teplejší.



V neděli se budou teploty šplhat od 13 do 17 stupňů, při déletrvajícím slunečním svitu ojediněle dosáhnou i 19 stupňů. Nejnižší noční teploty spadnou od 4 stupňů k nule, v údolí až na -3 stupně. Bude skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přeháňky. Večer začne oblačnost ubývat.



V pondělí meteorologové očekávají jasno až polojasno, ve dne přechodně až oblačno. Nejnižší noční teploty budou od 5 do jednoho stupně nad nulou, v údolích až -2 stupně. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají od 19 do 23 stupňů.

V úterý bude zpočátku skoro jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo. V Čechách místy a na Moravě a ve Slezsku se mohou ojediněle objevit přeháňky a bouřky. V noci spadne rtuť teploměru k 9 až 5 stupňům. Nejvyšší denní teploty se budou držet mezi 20 až 24 stupni.

Ve středu bude zataženo až oblačno, na většině území se objeví občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. K večeru čekají meteorologové ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejnižší noční teploty se budou držet od 12 do 8 stupňů, nejvyšší denní teploty pak od 16 do 20 stupňů. Mírný jihozápadní až západní vítr se bude měnit na severozápadní.

Čtvrtek přinese oblačno až zataženo, od západu na většině území déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty budou mezi 11 až 7 stupni, nejvyšší denní teploty od 15 do 20 stupňů.

Od prvního květnového dne, pátku, do neděle bude oblačno až zataženo zpočátku na většině území, postupně se místy objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty spadnou od 10 do 5 stupňů. Nejvyšší denní teploty očekávají meteorologové od 12 do 17 stupňů, koncem období místy až 20 stupňů.

Většina Česka se potýká s extrémním suchem, a ani příští čtyři týdny se situace ohledně srážek nijak výrazně nezlepší. „Období jako celek by mělo být srážkově průměrné. První dva týdny vychází nadprůměrné s úhrny kolem 20 milimetrů za týden, poslední dva spíše podprůměrné s úhrny kolem deseti milimetrů,“ uvedli meteorologové.

Průměrná teplota v tomto období je 13,4 stupně Celsia. Nejchladněji bylo na konci dubna a první tři týdny května v roce 1991, kdy teplota v průměru vystoupala jen na 8,9 stupně. Naopak nejteplejší čtyři týdny v této době měli Češi předloni, kdy průměrná teplota dosáhla rovných 16 stupňů.



Měsíční výhled ČHMÚ zakládá svůj měsíční výhled na statisticko-analogické metodě, která neudává předpověď přesných teplot ani srážek. Vychází ze všech naměřených údajů na našem území od roku 1951 a ukazuje tak pouze trend ve vývoji počasí, tedy pravděpodobnost srážek a vývoje teplot v porovnání s průměrem v daném ročním období. Pro lepší orientaci v grafech můžete použít náš návod.

