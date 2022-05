Požáry hrozí už na většině území republiky. Výstraha se rozšířila o Moravu

Lidé v Praze, Středočeském, Plzeňském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji by měli kvůli pokračujícímu období beze srážek počítat s rizikem vzniků požárů až do odvolání.

Pro Vysočinu a Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj platí toto upozornění od čtvrtečního rána do půlnoci na pátek. V pátek se v těchto oblastech očekávají místy srážky, které by riziko vzniku a šíření požárů měly snížit, doplnili meteorologové.

Vzhledem k suchu by lidé v uvedených regionech neměli podle ČHMÚ rozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, neměli by vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem.

Současně by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Například Praha obdobné opatření vyhlásila v úterý, podle něj bude v metropoli ve středu a čtvrtek platit zákaz rozdělávání ohňů v parcích, lesích a na dalších místech, kde hrozí požár.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Letošní zima byla slabá na sněžení, a proto se přes zimní měsíce nedoplnily podzemní zásoby vody. Řada řek či potoků tak má méně vody, než je pro toto období obvyklé. Podle hlášení některých zemědělců už některé občasné potoky či potůčky zcela vyschly.

V příštích deseti dnech hrozí rozšíření půdního sucha

Sucho trápí také české zemědělce. Aktuálně jsou tři nejhorší stupně zemědělského sucha z šesti na 16 procentech území republiky. V dalších deseti dnech se neočekávají žádné významné deště, ale převážně slunečné a do pátku i velmi teplé počasí, které by mohlo situaci výrazně zhoršit. Tři nejhorší stupně by se mohly v polovině příštího týdne rozvinout až na 40 procentech území, vyplývá z informací projektu Intersucho.

Vědci určují míru sucha jako poměr aktuální zásoby vody v půdě do jednoho metru a průměrné zásoby v letech 1961 až 2010. Největší sucho je od začátku jara v poměrně rozsáhlé oblasti na pomezí středních Čech, Pardubického a Královéhradeckého kraje. Velké sucho je také v Pomoraví severně od Olomouce. Jde tedy o zemědělsky významné oblasti. Menší suchou enklávou je Krnov a okolí a postupně se sucho rozšiřuje v dalších oblastech.

„V dalších deseti dnech je velké riziko prohloubení půdního sucha, které by postihlo prakticky celou republiku. Zásadní budou srážky ze čtvrtka na pátek, které přinese zvlněná studená fronta. Modely se zatím dost liší. Dlouhodobý výhled není příliš optimistický,“ uvedli vědci v komentáři k aktuální a budoucí situaci.