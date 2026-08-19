Noc plná blesků a nebezpečný zítřek: na Česko se valí dvě vlny silných bouřek

První bouřky dorazí už v noci ze středy na čtvrtek od našeho západního souseda a potrápí hlavně sever a severozápad Čech. Nepříjemnou noc tak mohou připravit lidem v Krušných, Lužických i Jizerských horách a jejich okolí.
Většinou sice noční bouřky zůstávají vysoko na obloze, tentokrát se ale vichr může opřít přímo do země s rychlostí kolem 70 km/h, na horách i víc.
Atmosféra bude navíc natolik rozbouřená, že meteorologové nevylučují ani čistě teoretickou šanci na vznik tornáda, pravděpodobnost takového scénáře je však podle meteorologů malá.
Co je to bow echo
Je radarový odraz bouřkového systému, který má tvar napnutého luku. Vzniká tak, že střední část řady bouří postupuje rychleji vpřed než její okraje.
Nárazy větru mohou páchat škody podobné tornádu.
Systémy s bow echem se obvykle pohybují velkou rychlostí a přinášejí prudký déšť či kroupy.
Druhý a možná ještě divočejší nápor přijde ve čtvrtek v podvečer a v noci. V oblasti Alp vznikne velký bouřkový systém, který se požene směrem na východ a svým okrajem pravděpodobně škrtne jih Vysočiny i jižní a jihovýchodní Moravu. Hrozí u něj prudké poryvy větru, takzvané bow echo. To nejhorší s větrem o rychlosti až 90 kilometrů v hodině by mělo zůstat v Rakousku a na Slovensku, ale i v Česku může jít o nepříjemnou situaci.
Kudy přesně čtvrteční bouřky projdou a jak moc nás zasáhnou, budou meteorologové ještě během dopoledne zpřesňovat. Vyplatí se proto sledovat aktuální radar.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz