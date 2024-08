Česku opět hrozí bouřky. Sledujte radar, radí meteorologové

Liberty Ostrava může zachovat provozy s číslem 15 a 16, jedná se o rourovnu a válcovnu plochých výrobků. Doporučil to insolvenční správce prozatímnímu věřitelského výboru (PVV) zkrachovalé huti....

Rusko poskytne pomoc cizincům, kteří souzní s tradičními ruskými duchovními a morálními hodnotami a naopak odmítají „neoliberální“ postoje vlastní země. Výnos, který jim pomůže s přesídlením do...

Chlapce svazoval a cucal jim palce. Za znásilnění dostal vedoucí sedm let

Soud v Brně poslal vedoucího šermířského spolku z Vysočiny na sedm let do vězení za znásilnění. Podle obžaloby zneužil celkem čtyři chlapce, kterým ještě nebylo patnáct let. Měl je svazovat,...