Víkend bude na východě země ve znamení vydatných dešťů. Hrozí i silné bouřky

  11:44
V sobotu a neděli můžeme podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) očekávat vydatné srážky s bouřkami, a to především na východě území České republiky. Na východě Moravy a ve Slezsku by se během neděle mohly zvednout hladiny řek až na první stupeň povodňové aktivity (SPA).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radek Vebr, MAFRA

V sobotu očekávají meteorologové zataženou až oblačnou oblohu na většině území, od jihozápadu by pak měli přibývat deště. Vydatnější srážky by měli během dne být na východní části území, ojediněle se objeví i bouřky. Podobná situace by měla být i v noci ze soboty na neděli.

V neděli během dne se ojedinělé silné bouřky mohou vyskytnout na východě Moravy a Slezska. „V kombinaci bouřek a deště může spadnout celkově i přes 50 mm srážek. V závislosti na intenzitě a rozložení srážek může v zasažených povodích docházet i k překročení 1. SPA,“ uvedli ve výstraze meteorologové.

Jejich upozornění platí konkrétně pro východní část Jihočeského a Pardubického kraje a Moravu a Slezsko. Podle nich může přívalový déšť v uvedených regionech zatopit níže položená místa a rozvodnit malé toky. Voda z břehů by se však vylévat neměla.

Nejvyšší teploty se v sobotu vyšplhají až na 23 °C. Neděle zůstane chladnější s maximy mezi 16 až 21 °C.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

