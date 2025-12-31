Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je na většině území oblačno až polojasno, ojediněle se objevují sněhové přeháňky.
Během dne se od severozápadu bude obloha postupně zatahovat a místy se přidá i občasné sněžení. V polohách pod 300 metrů nad mořem se mohou vyskytnout také smíšené srážky, zatímco na horách bude sněžit, a to i trvaleji.
Sněžení bude pokračovat i v noci na Nový rok. „Do zítřejšího rána napadne většinou od poprašku do 5 cm,“ uvedl ČHMÚ.
Na severozápadě a severu Čech a v severozápadní části Českomoravské vrchoviny napadne až osm centimetrů a na horách může místy přibýt až patnáct centimetrů nového sněhu, varují meteorologové. Ve vyšších polohách je také nutné počítat s tvorbou sněhových jazyků.
Meteorologové už v úterý varovali před kombinací nového sněhu a silného větru. Podle výstrahy, která platí od středy 31. prosince 2025 do pátku 2. ledna 2026, přejde přes území během středy frontální systém.
Na přelomu roku napadne až patnáct centimetrů sněhu, přidá se silný vítr
Od středečního večera se začnou zejména ve vyšších polohách tvořit sněhové jazyky, na horách postupně i závěje, jejichž tvorba může pokračovat až do pátečního večera. Od čtvrtečního dopoledne do pátku se navíc očekává čerstvý jihozápadní vítr s nárazy až 20 m/s, především ve střední a západní části Čech, na severu Moravy a ve Slezsku.