Závěr týdne bude větrný, nárazy dosáhnou rychlosti až 70 kilometrů za hodinu

„Naše území se bude nacházet v čerstvém západním až severozápadním proudění,“ informují meteorologové.

V pátek večer tak zesílí v severozápadní polovině Moravy a Slezska a na východě Čech čerstvý severozápadní až západní vítr. Podle ČHMÚ bude v nárazech dosahovat rychlosti 55 až 70 kilometrů za hodinu.

V sobotu odpoledne a večer bude vítr od západu postupně slábnout.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI Krásná ukázka vlnového proudění za překážkou (Krušné hory).

Proudění je téměř kolmé na hřeben a za ním se vytváří pásy oblačnosti stratocumulus rovnoběžné s horským hřebenem.

Podobné pásy se vyskytují i na Slovensku za Tatrami. https://t.co/JCFXWZegvk https://t.co/f6qUmt64DV oblíbit odpovědět

Meteorologové ve výstraze upozorňují na možné poškození stromů a lesních porostů a možné menší škody na budovách. Varují před nebezpečím úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné jsou i komplikace v dopravě.

Doporučují zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Lidé by měli dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách by měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.