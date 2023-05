Srážkové období končí. Teploty výrazně porostou, o víkendu bude až 26 stupňů

Srážky, které provázely předchozí dny, budou ve čtvrtek už jen ojedinělé. Čtvrteční ranní teploty byly sice nízké, a to zejména na západě, kde se vyskytly i přízemní mrazíky.

„Hlavně ve východní polovině území se do včerejšího (středečního) večera místy vyskytoval trvalejší a vydatnější déšť. Deště během noci ale ubývalo, a tak se dnes (ve čtvrtek) ráno srážky objevují na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle. Nejvíc srážek za uplynulých 48 hodin do dnešních 05:00 spadlo na návětří Beskyd, a to i kolem 70 mm, i návětří Jeseníků zaznamenalo až 60 mm a přes 50 mm za dva dny spadlo místy na jihovýchodě Moravy,“ shrnuje meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Filip Smola.

Ve čtvrtek meteorologové očekávají oblačno až zataženo, zejména v severozápadní polovině Čech až polojasno. Na východě a jihovýchodě země se zpočátku ojediněle objeví déšť. Nejvyšší teploty dosáhnou až 14 °C, v Čechách místy až 17 °C, na horách kolem 8 °C, v Beskydech kolem 5 °C.

V noci na pátek bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo a ojediněle slabě zaprší. Nejnižší teploty poklesnou na 4 °C, při uklidnění větru a malé oblačnosti na 2 °C, Ojediněle se objeví přízemní mrazíky.

V pátek se v Čechách zpočátku objeví polojasno, během dne většinou oblačno. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačno až zataženo, ojediněle přijde slabý déšť. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vzrostou na 17 °C, v Čechách místy až na 19 °C.

V sobotu ČHMÚ předpovídá polojasno, přes den až oblačno a ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou k 6 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou až 24 °C.

V neděli se na obloze objeví skoro jasno až polojasno, během dne při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty poklesnou na 9 °C. Přes den rtuť teploměru vyšplhá až na 26 °C.

V pondělí bude jasno až polojasno, během dne při zvětšené oblačnosti ojediněle přijdou přeháňky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty poklesnou na 9 °C. Nejvyšší denní teploty místy dosáhnou 27 °C.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a ojediněle se objeví přeháňky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty poklesnou na 9 °C. Přes den teploty v částech republiky dosáhnou až 27 °C.