Česko čeká poslední tropický týden, pak se ochladí, hlásí předpověď

8:53 , aktualizováno 8:53

Následující čtyři týdny budou teplotně i srážkově nadprůměrné. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který v pátek zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Nejteplejší a nejdeštivější by měl být hned nadcházející týden od 17. srpna, teploty v některých dnech ještě mohou přesáhnout tropických 30 stupňů. Teploty by však měly postupně klesat na denní průměr 21 stupňů v půlce září.