V Česku padaly teplotní rekordy, střední Čechy ohlásily přes 13 stupňů

Při velmi teplém jihozápadním proudění a současně přetrvávající inverzi byly ve čtvrtek odpoledne značné teplotní rozdíly, a to i na stanicích jen v nižších polohách. Zatímco na více než 10 stanicích měřících aspoň 30 let byla naměřena dosud nejvyšší teplota k datu 9. ledna, na jiných stanicích byly teploty výrazně nižší.



Ve čtvrtek k 17. hodině nejvyšší teplota byla naměřena na stanici Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, a to 13,7 °C, a na stanici Tuhaň, a to 13,6 °C, obě t...yto stanice jsou v severní polovině Středočeského kraje, tak například stanice Tušimice v sousedním Ústeckém kraji v nadmořské výšce 322 m naměřila k této hodině maximum 2,5 °C, na řadě dalších stanic v nižších polohách teplota nepřekročila 5 °C.

Vzhledem k tomu, že při zesílení větru před blížící se studenou frontou se ještě může na některých místech rozpustit inverze a teplota zvýšit, bylo by zavádějící uvádět tabulku s přehledem teplotních rekordů, neboť počty stanic s rekordy i jejich hodnoty se ještě mohou změnit. Ale pro zajímavost uvádíme tabulku stanic, měřících aspoň 30 let, s nadmořskou výškou do 225 metrů, ze které je vidět, že i v nížinách (tedy bez horských stanic) byly odpoledne teploty velmi rozdílné. V tabulce jsou uvedeny maximální teploty dosažené do 17 hodin, uvedená čísla se tedy do večera ještě mohou změnit.