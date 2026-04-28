Léto už v květnu? Podívejte se, kolik má být o prodlouženém víkendu

Oteplování začne už před víkendem, kdy se nad území začne dostávat teplý vzduch od jihozápadu. „Bude se už jednat o takovou typičtější situaci „letního typu“ a právě letní teploty nám přes víkend i přinese,“ uvedl ČHMÚ.
V sobotu se denní maxima budou pohybovat kolem 24 °C, především v Čechách ale nelze vyloučit, že teplota hranici 25 stupňů už ojediněle překročí. Ještě tepleji bude v neděli.
Právě v neděli odpoledne by se hlavně v Čechách mohly teploty dostat lehce nad 25 °C, výjimečně až k 26 °C. Meteorologové ale upozorňují, že přesná čísla se ještě mohou změnit podle toho, jak teplý vzduch nakonec nad Česko dorazí. „Není tedy vyloučeno, že se dostaneme někde výjimečně i nad 26 °C,“ uvádí ČHMÚ.
K prvnímu letnímu dni bylo velmi blízko už na začátku dubna, kdy stanice v Dyjákovicích na jižní Moravě naměřila 24,9 °C.