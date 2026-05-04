Po teplém začátku týdne přijde změna. Meteorologové předpovídají i bouřky

Autor:
  6:59
Týden začne v Česku ještě příjemně letními teplotami, ale počasí se brzy pokazí. Od úterý přijdou přeháňky i bouřky a postupně se výrazně ochladí. Nejchladněji bude ve čtvrtek, kdy teploty klesnou jen k deseti stupňům, oteplení dorazí až o víkendu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

V pondělí (dnes) podle meteorologů bude v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer se vyskytnou výjimečně přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno, beze srážek. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 °C, v 1000 m na horách kolem 18 °C. Slabý proměnlivý vítr, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr 3 až 7 m/s.

Mráz sevřel Česko. Mapa ukazuje, kde byly nejnižší teploty

V úterý bude převládat velká oblačnost, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně četné přeháňky nebo občasný déšť, s malou pravděpodobností i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přeháňky.

Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty mezi 23 až 28 °C. Meteorologové očekávají slabý proměnlivý, na východě Moravy a Slezska čerstvý vítr z jižních směrů 4 až 9 m/s, přechodně s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h) bude později večer slábnout.

Ve středu meteorologové předpovídají velkou oblačnost, na většině území přeháňky nebo občasný déšť, místy se objeví bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno.

Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty mezi 16 až 21 °C, na Moravě a ve Slezsku mezi 21 až 25 °C. Slabý proměnlivý vítr se změní na mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s. V bouřkách přechodně zesílí.

Ve čtvrtek bude velká oblačnost, na většině území přeháňky nebo občasný déšť, zejména ve východní polovině území ojediněle i bouřky. Večer od západu ubývání srážek. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 11 až 6 °C, na Moravě a ve Slezsku mezi 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty budou mezi 10 až 15 °C, na Moravě a ve Slezsku mezi 15 až 20 °C. Mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s večer zeslábne.

Pomrznou jahody, varují meteorologové. Ukázali mapu, kde budou ráno mrazy

V pátek meteorologové očekávají oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě zpočátku bude velká oblačnost a občas déšť nebo přeháňky. Během dne se očekává ustávání srážek a protrhávání oblačnosti.

Nejnižší noční teploty budou mezi 10 až 5 °C, při zmenšené oblačnosti zejména na jihozápadě Čech kolem 3 °C a místy přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty mezi 15 až 19 °C, na jižní Moravě až 21 °C. Slabý západní, během dne mírný vítr 2 až 5 m/s bude večer slábnout.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:
Oblačno až polojasno, ojediněle, postupně místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty mezi 9 až 4 °C, postupně 7 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C, v neděli místy až 26 °C.

Vstoupit do diskuse

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Nejčtenější

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Po teplém začátku týdne přijde změna. Meteorologové předpovídají i bouřky

Ilustrační snímek

Týden začne v Česku ještě příjemně letními teplotami, ale počasí se brzy pokazí. Od úterý přijdou přeháňky i bouřky a postupně se výrazně ochladí. Nejchladněji bude ve čtvrtek, kdy teploty klesnou...

4. května 2026  6:59

USA začnou doprovázet lodě uvázlé v Hormuzu, oznámil Trump. Írán protestuje

Tanker kotvící v Hormuzském průlivu u pobřeží Íránu (18. dubna 2026)

Spojené státy od pondělí zahájí doprovod lodí uvázlých kvůli válce s Íránem v Perském zálivu přes Hormuzský průliv, oznámil prezident Donald Trump s tím, že o pomoc podle něj požádaly země z celého...

3. května 2026  23:10,  aktualizováno  4. 5. 6:11

EET je zpět. Výjimku mají dostat živnostníci s obratem do milionu korun

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci vlády. (13....

Znovuzavedení elektronické evidence tržeb projedná v pondělí vláda Andreje Babiše. Má se týkat restaurací, obchodníků, služeb i řemeslníků. Výjimku mají mít podle plánu ministryně financí za Aleny...

4. května 2026  6:08

Maturuje rekordní počet studentů. Začínají angličtinou a matematikou

Čtvrťáky středních škol v úterý čeká úvodní kolo zkoušky z dospělosti, píší...

Více než 92 tisíc studentů tento týden skládá státní maturitní zkoušky. Je to nejvíc od roku 2014. Od osmi hodin píšou test z matematiky, od 13.30 pak didaktický test z anglického jazyka. Mezi...

4. května 2026

Obec žádá o radar, magistrát jí ale nechce vyřizovat pokuty. Prý se to nevyplatí

ilustrační snímek

V březnu projelo malou obcí Kožušany-Tážaly poblíž Olomouce 240 tisíc vozidel a maximální povolenou rychlost překročila téměř polovina z nich. Vesnice chce proto zavést úsekové měření, ovšem k tomu...

4. května 2026  4:51

Odchod do důchodu řešte s předstihem. Úřad nemusí mít všechny informace

Premium
ilustrační snímek

Odchod do důchodu je dobré řešit dřív, než se přiblíží jeho datum. Jinak hrozí, že místo užívání si penze bude žadatel běhat po úřadech, shánět potvrzení od zaměstnavatelů či škol a dohledávat, co...

4. května 2026

Kozy na dohled paneláků. Jirákovi farmaří kousek od centra Prahy

Rodina Jiráků na své farmě v pražských Jinonicích. (duben 2026)

Neznalý Pražan by něco podobného nečekal. Vystoupí z linky metra B jen pár zastávek od centra města, jde zhruba deset minut a uvidí přepřažené louky, kde se pasou desítky ovcí a koz. Zvířata...

4. května 2026

Migrénu pomáhají zvládat nové léky. Uleví i těm, jimž běžná léčba nezabírá

Premium
ilustrační snímek

Několik dnů utrpení v měsíci, polykání prášků proti bolestem hlavy, neschopnost fungovat doma i v práci. Takové stavy zažívají lidé trpící migrénou. V České republice je jich už asi 1,7 milionu....

4. května 2026

Nejasný vývoj války brzdí prodeje letních zájezdů, cestovky se je snaží podpořit

Premium
ilustrační snímek

Nejistota ohledně palivových příplatků nebo obavy v souvislosti s pokračujícím napětím na Blízkém východě donutily české turisty o letošní dovolené více přemýšlet. První cestovní kanceláře opatrně...

4. května 2026

Požár v Českém Švýcarsku úspěšně hasí sedm vrtulníků. Lidé hasičům nosí jídlo

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Hasiči s pomocí policie ČR stále pokračují v hašení požáru u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. Nadále platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Zasaženou plochu o velikosti 100 hektarů se...

3. května 2026  7:53,  aktualizováno  21:40

Boj s plameny. Zásah v Českém Švýcarsku pohledem fotoreportéra iDNES.cz

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Národní park České Švýcarsko se po čtyřech letech opět potýká s masivním požárem. Oheň zasáhl plochu lesa u obce Rynartice o velikosti 100 hektarů. Na místo se sjelo zhruba 500 hasičů a sedm...

3. května 2026  20:58

Policisté dopadli vězně, který uprchl z věznice v Jiřicích. Tasili na něj zbraně

Policisté v Olomouci zadrželi hledaného jednadvacetiletého vězně, který utekl z...

Policisté vpodvečer v Olomouci zadrželi hledaného jednadvacetiletého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbur sku. Dříve upozornili na to, že vězeň Samuel Šťuk může být nebezpečný a...

3. května 2026,  aktualizováno  20:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.