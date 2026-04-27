Přes území Česka přešla studená fronta v neděli takzvaně „na sucho“. Stanice na hřebenech Jeseníků a Beskyd sice hlásily sněhové přeháňky, jejich úhrn byl však natolik slabý, že ho srážkoměry ani nezaznamenaly. Ještě na začátku týdne budou teploty relativně příjemné.
Tři dny skoro léto a pak změna. Může začít sněžit, varují meteorologové
V pondělí (dnes) bude jasno a polojasno a teploty vystoupají na 15 až 19 °C, na severovýchodě místy kolem 14 °C, v 1000 m na horách kolem 12 °C. Meteorologové očekávají slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 m/s.
V noci na úterý bude převážně oblačno. Nejnižší teploty klesnou na 7 až 3 °C, na severovýchodě až k 1 °C a místy se mohou objevit přízemní mrazíky. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
V úterý přes den meteorologové očekávají převážně oblačno, později odpoledne a večer začne od severovýchodu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 °C, na severu a severovýchodě kolem 14 °C. Ráno bude slabý, postupně mírný severovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s.
Ve středu meteorologové předpovídají jasno až polojasno, jen zpočátku na jihu přechodně zvětšená oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou na 5 až 0 °C, místy se objeví přízemní mrazíky, na severovýchodě a severu může být až -2 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 12 až 16 °C. na severovýchodě a severu místy kolem 11 °C. Slabý, během dne přechodně mírný severovýchodní vítr 3 až 7 m/s.
Ve čtvrtek meteorologové očekávají jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou na +1 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 °C, na severovýchodě a severu místy kolem 12 °C. Slabý proměnlivý, během dne přechodně místy mírný severovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s.
V pátek bude jasno až polojasno, ve východní polovině území přechodně oblačno. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 16 až 20 °C, v Čechách místy až na 22 °C. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 4 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Jasno až polojasno, v závěru období od západu přibývání oblačnosti a v Čechách ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty 6 až 1 °C, postupně 10 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty v sobotu 17 až 22 °C, v dalších dnech 20 až 25 °C.