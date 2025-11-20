Nízké teploty neustanou. Mrznout bude nejen v noci, může i sněžit

Autor:
  6:50
Příliv studeného vzduchu pocítíme jak v dalších dnech, tak i na začátku příštího týdne. Oblačnost přetrvá do soboty, vyskytnou se výjimečné sněhové přeháňky, které budou na horách četnější. V noci bude mrznout a ani přes den se teploty nedostanou příliš vysoko nad nulu. Na východě území může foukat mírný až čerstvý vítr, který bude snižovat pocitovou teplotu o 3 až 5 °C.
Fotogalerie4

Ilustrační snímek | foto: AP

Ve čtvrtek bude převážně zataženo, od západu v Čechách místy, na Moravě a ve Slezsku se vyskytnou ojediněle sněhové přeháňky nebo slabé sněžení, které bude na horách četnější. V polohách pod 400 m očekávají meteorologové srážky i smíšené nebo dešťové. K večeru budou srážky ustávat a místy dojde k přechodnému zmenšování oblačnosti. Nejvyšší teploty budou 1 až 6 °C, v tisíci metrech na horách kolem -2 °C. Foukat bude jihozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s, večer slabý severozápadní až severní vítr do 4 m/s.

V noci na pátek čekají meteorologové zataženo až oblačno, na severozápadě místy i polojasno. Ojediněle se vyskytne slabé sněžení, četnější na horách. Ojediněle přijdou i mrznoucí mlhy. Teploty klesnou k 0 až -4 °C, v severozápadní polovině Čech až na -7 °C. Foukat bude slabý severozápadní až severní vítr, k ránu na východě Moravy a Slezska mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

V pátek přes den bude zataženo až oblačno, v severozápadní polovině Čech až polojasno. Ojediněle bude také sněžit, v Beskydech bude sněžení četnější, k večeru bude ustávat. Nejvyšší teploty budou -1 až +3 °C. Vát bude slabý, postupně většinou mírný severní vítr 2 až 6 m/s, na východě Moravy a Slezska bude vítr čerstvý 4 až 8 m/s.

V sobotu meteorologové předpokládají oblačno až zataženo, během dne přechodně místy polojasno. Ojediněle, na jihovýchodě a východě se místy vyskytne sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 0 až -5 °C, na západě a severozápadě Čech až -8 °C. Denní teploty vystoupají na -2 až +3 °C. Bude vát mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 m/s, v západní polovině Čech vítr většinou slabý do 4 m/s.

V neděli bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Ojediněle, na východě místy se vyskytne občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. Noční teploty klesnou na -1 až -5 °C, při déletrvající malé oblačnosti až na -8 °C. Nejvyšší denní teploty budou -2 až +3 °C. Foukat má slabý vítr, na Moravě a ve Slezsku mírný severozápadní až severní vítr 2 až 5 m/s se bude měnit na jihovýchodní až jižní.

V pondělí bude zataženo až oblačno, zpočátku místy i polojasno. Ojediněle, od západu místy bue sněžit, během dne pod 400 m, v Čechách místy i pod 800 m déšť. Ojediněle se vyskytnou mrznoucí srážky. Noční teploty klesnou na -2 až -6 °C, při déletrvající malé oblačnosti až -9 °C. Nejvyšší denní teploty porostou do -1 až +3 °C, v Čechách až +6 °C. Bude vát mírný jihovýchodní až jižní 3 až 7 m/s.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka

Zataženo až oblačno. Zpočátku na většině území, postupně se místy vyskytne déšť nebo přeháňky, od středních poloh budou srážky sněhové. Noční teploty klesnou na +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty budou 0 až 5 °C.

Vstoupit do diskuse

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Nízké teploty neustanou. Mrznout bude nejen v noci, může i sněžit

Ilustrační snímek

Příliv studeného vzduchu pocítíme jak v dalších dnech, tak i na začátku příštího týdne. Oblačnost přetrvá do soboty, vyskytnou se výjimečné sněhové přeháňky, které budou na horách četnější. V noci...

20. listopadu 2025  6:50

Nový mírový plán pro Ukrajinu schválil sám Trump, píší média v USA

Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...

Prezident USA schválil nový americký mírový plán, který má zastavit ruskou invazi na Ukrajinu. Kyjev se přitom na vzniku dokumentu nepodílí. USA jej sice v hrubých obrysech informovaly, podrobnosti...

20. listopadu 2025  6:26

Šéf Motoristů Macinka zamíří na Hrad. Požádal o schůzku prezidenta Pavla

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Petr Macinka (Motoristé sobě). (24....

Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě předsedu Motoristů Petra Macinku na jeho žádost. iDNES.cz poslal Macinkovi otázku, zda bude s prezidentem Pavlem jednat o čestném prezidentovi Filipu...

20. listopadu 2025

Holčička z Grinche a Jim Carey se potkali po 25 letech. V létě se herečka chystá do Česka

Jim Carrey v masce

Můžete vzít holčičku z Kdosic, ale Kdosice z holčičky nikdy. Občas život napíše scénář, který by i hollywoodský producent odmítl jako příliš sentimentální.

20. listopadu 2025

Ušetřete miliony ve výrobě: Jak na přesnost řezu a svařování?

Ve spolupráci
Besta Trade

Pro nákupčí, výrobní ředitele a konstruktéry platí jednoduchá rovnice: každá chyba v rané fázi výroby plechových dílů stojí na montáži desetinásobek. Zpoždění, nutnost přepracování na staveništi nebo...

20. listopadu 2025

Mák, naše modré zlato: Makové cukroví si zkrátka zamilujete

Ve spolupráci
Makové slepované cukroví od Dr.Oetker

Přichází ta kouzelná doba, kdy kuchyně voní vanilkou, skořicí a… mákem! Tato drobná modrá semínka jsou neodmyslitelnou součástí naší tradice. Perfektně se snoubí se švestkami a parádu dělají i na...

20. listopadu 2025

Co dokumenty skrývají? Trump podepsal zákon o odtajnění Epsteinových spisů

Americký prezident Donald Trump v Kennedyho centru ve Washingtonu během...

Trump ustoupil politickému tlaku, hodnotí agentura AP nejnovější krok amerického prezidenta. Ten podepsal zákon, který ministerstvu spravedlnosti USA nařizuje zveřejnit spisy k případu odsouzeného...

20. listopadu 2025  3:53

Proti přemnoženým medvědům v Japonsku vytáhla armáda. Střílet však nesmí

Premium
Vojáci japonských pozemních sil sebeobrany připravují v Kazunu v prefektuře...

Když vojáci před pár dny dorazili do prefektury Akita na ostrově Honšú, stál před nimi nový, dosud nepoznaný druh hrozby: impozantní tvorové s chlupatýma ušima a hmotností čtvrt tuny. Oblast se stala...

20. listopadu 2025

Konec eurošprtství. Nová vláda brzdí plány na rozšíření nového zabezpečovače

Premium
Tempo výstavby zabezpečovače ETCS poleví

Na sklonku minulého roku se tuzemská železnice připravovala na spuštění jednotného evropského zabezpečovače ETCS na páteřních trasách. Panovaly obavy, že by přechod nemusel být hladký a že by velké...

20. listopadu 2025

Nájemní byty mizí rekordním tempem. Pronajímatelé si mohou klást podmínky

Premium
ilustrační snímek

V Česku se výrazně zvedla poptávka po nájemním bydlení. Zatímco ještě před rokem se byty držely v nabídkách realitek v průměru 37 dnů, letos v říjnu se po nich „zaprášilo“ už po 23 dnech. Dobře...

20. listopadu 2025

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Logoped/ka

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 36 770 - 40 112 Kč

Dalších 31 354 volných pozic

Jak být nesmrtelný? Lidské tělo by se mohlo neustále regenerovat, míní biolog

Biolog Adam Obr a spoluzakladatelka platformy Forendors Denisa Hrubešová. (7....

Vitaminy, doplňky stravy, otužování, cvičení. Receptů na dlouhověkost je mnoho, jaký je ale ten pravý? Podle buněčného biologa Adama Obra se samotná podstata nesmrtelnosti skrývá ve stavu, kdy se...

20. listopadu 2025

Trumpův plán: Krym a Donbas uznají USA za ruské, Ukrajina přijde o většinu armády

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....

Spojené státy naznačily ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že musí přijmout rámcový plán z dílny USA pro ukončení války s Ruskem, na jehož základě by se Ukrajina měla mimo jiné vzdát...

19. listopadu 2025  6:29,  aktualizováno  22:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.