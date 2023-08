Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Je začátek srpna a teploty v Česku jsou nižší než před půlrokem na silvestra, kdy padl rekord a bylo 18,2 stupně Celsia. A Češi, kteří řeší, co se to s počasím děje, začali měnit své zvyky s dovolenými. Kdo by čekal, že prchají před deštěm a chladem do tepla, plete se. Cestovní kanceláře zaznamenaly přesně opačný trend.