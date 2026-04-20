Změna počasí pokračuje. Srážek bude ubývat, vracejí se mrazivá rána

  6:45
Po přechodu studené fronty, která ukončila delší období bez srážek, se v Česku výrazně mění charakter počasí. Déšť a přeháňky vystřídá postupně chladnější a stabilnější počasí, přičemž teploty zejména ráno půjdou citelně dolů. Mohou se objevit i přízemní mrazy, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav.
Ilustrační snímek | foto:  Dan Materna, MAFRA

Přes Česko v neděli přešla studená fronta, která po delším období sucha přinesla srážky na celé území. Napršelo většinou od několika desetin milimetrů do zhruba 10 mm, nejvíce na severu Čech, kde se odpoledne objevily i lokální bouřky. Například v Křížanech na Liberecku spadlo téměř 17 mm srážek.

Ještě před přechodem fronty ale na východě teploty vystoupaly i nad 20 °C. V Mořkově naměřili 22,7 °C, přes 22 stupňů bylo i ve Strážnici na jihu Moravy. Teď ale přichází výrazný obrat.

Pondělní počasí přinese srážky na většině území a citelné ochlazení. Na severozápadě a severu budou teploty jen mezi 5 až 10 °C, jinde do 15 °C, na jihu Moravy maximálně kolem 17 °C.

V dalších dnech začne srážek ubývat, zároveň se ale ochladí hlavně v noci. Objevit se mohou přízemní mrazy a denní teploty se budou držet většinou kolem 15 °C, uvádí Český hydrometeorologický ústav.

Dnes (v pondělí) bude oblačno až zataženo, ráno a na jihu k večeru místy i polojasno. Ojediněle, postupně od severu občas přeháňky nebo déšť, výjimečné i bouřka a nad 900 m srážky smíšené nebo sněhové. Srážky na jihu území až večer a jen místy.

Nejvyšší teploty na severozápadě a severu 5 až 10 °C, jinde 10 až 15 °C, na jižní Moravě až 17 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C, na severozápadě a severu kolem 3 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s se bude k večeru měnit na severní a slábnout.

V noci na úterý bude oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přeháňky, v polohách nad 800 m i srážky sněhové. Ráno na severu ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti. Nejnižší teploty 6 až 2 °C. Slabý vítr severních směrů, postupně mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

V úterý přes den meteorologové očekávají oblačno až zataženo, místy hlavně v jižní polovině území občas déšť nebo přeháňky, v polohách nad 900 m i srážky sněhové. Během dne od severu ustávání srážek a večer i ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 14 °C, na severovýchodě a jihozápadě území kolem 8 °C. Mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s, večer zeslábne.

Ve středu bude jasno až polojasno, během dne místy až oblačno. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C, při uklidnění větru až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C. Slabý, přes den mírný severní vítr 2 až 6 m/s.

Ve čtvrtek meteorologové očekávají jasno až polojasno, zejména na severovýchodě území by mělo být přechodně oblačno. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 5 až 1 °C, na jihozápadě a západě až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C. Zpočátku slabý, přes den postupně čerstvý severozápadní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.

V pátek bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při uklidnění větru až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C. Mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: V sobotu má být polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. V dalších dnech oblačno až zataženo, místy přeháňky, v polohách nad 600 m většinou sněhové. Nejnižší noční teploty 6 až 1 °C, postupně +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty v sobotu 13 až 18 °C, v dalších dnech 8 až 13 °C.

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

