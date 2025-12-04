Zima si dává pauzu, bude pršet. A příští týden se oteplí

Po zbytek týdne bude převážně zataženo a mlha, slunce se ukáže jen na Šumavě a v části Slezska. V pátek začne od jihu pršet. Zasněží pouze na jihozápadě Čech, jinde bude sněžit až od 1 000 metrů. Srážky budou koncem týdne ustávat, významnější déšť se vrátí až v pondělí. Nejvyšší teploty dosáhnou 9 °C, příští týden se trochu oteplí.
ilustrační snímek

foto: Radek Vebr, MAFRA

Ve čtvrtek zůstane většinou zataženo a místy se objeví mlhy, k ránu i mrznoucí. Přijde také slabý déšť nebo mrholení, také k ránu mrznoucí. Později večer přijde od jihu na většinu území déšť, kromě západní poloviny Čech. Teploty se budou pohybovat mezi 1 a 5 °C. Nejvyšší teploty budou na Moravě kolem 7 °C, v 1 000 m na horách kolem 2 °C. Vítr bude slabý jihovýchodní nebo proměnlivý do 4 m/s.

V noci na pátek zůstane převážně zataženo, ojediněle se objeví mlhy. Na většině území bude pršet. Srážky i sníh přijdou na západě a jihozápadě Čech nad 500 m, jinde nad 1000 m. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 6 a 2 °C, na západě Čech kolem 0 °C. Zavane slabý proměnlivý vítr do 3 m/s.

Mlhy, oblačno, srážky. Meteorologická zima začala, ale na sníh zapomeňte

V pátek přes den bude převážně zataženo, ojediněle spadne mlha. Zpočátku bude na většině území déšť, ale na západě a jihozápadě Čech nad 600 m, jinde v Čechách nad 1 000 m zasněží. Odpoledne a večer od jihozápadu ubývání srážek. Nejvyšší teploty 4 až 8 °C, na západě Čech kolem 2 °C. Slabý proměnlivý, postupně jihozápadní vítr do 4 m/s.

V sobotu bude zataženo až oblačno, místy mlhy. Ojediněle slabý déšť nebo mrholení, večer srážky četnější. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 4 do -1 °C. Nejvyšší denní teploty pak od 3 do 8 °C. Zavane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s, postupně místy mírný jižní vítr 2 až 5 m/s.

Bílé Vánoce? Jedno velké město šanci má, jinde je spíš nečekejte

V neděli meteorologové očekávají zataženo až oblačno, jen přechodně bude polojasno. Ráno se místy objeví mlhy. V jihozápadní polovině Čech se může objevit slabý déšť. V noci teploty klesnou na 5 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 9 °C. Povane slabý, v Čechách místy mírný vítr jižních směrů 2 až 6 m/s.

V pondělí čekají meteorologové zataženo až oblačno, od západu na většině území přijde déšť nebo mrholení. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 6 až do -1 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou v Čechách 9 až 13 °C, na Moravě a ve Slezsku 4 až 9 °C. Bude vát slabý, v Čechách a ve Slezsku mírný jihozápadní vítr 3 až 7 m/s.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:

Bude zataženo až oblačno, místy přechodně i polojasno. Místy se objeví déšť nebo mrholení. Ojediněle spadnou také mlhy. Nejnižší noční teploty budou 8 až 3 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 1 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 °C.

