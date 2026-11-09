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Začátek týdne bude v Česku teplejší, pak se přidá i déšť. Mráz se vrátí o víkendu

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  6:13
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Po vydatných deštích z minulého týdne je kraj nasycený vodou: snímky laguny v...
Ilustrační foto
ilustrační snímek
Po vydatných deštích z minulého týdne je kraj nasycený vodou: snímky laguny v...
5 fotografií
Začátek týdne se na většině území Česka stále nese ve znamení mrazu, v dalších dnech se však ranní teploty postupně zvýší. V noci na úterý a na středu bude ještě ojediněle slabě mrznout. Čtvrtek a pátek už budou bez mrazu. Pod nulu se teploty znovu místy dostanou v sobotu a v dalších dnech pak bude opět mrznout téměř na celém území.

Na začátku týdne počasí u nás bude ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry, která bude přes střední Evropu postupovat dále k východu. Za ní se k nám přechodně rozšíří oblast vyššího tlaku vzduchu, a tak oblačnosti během úterý přechodně ubude. Postupně ve středu a ve čtvrtek nás od západu ovlivní další brázda nízkého tlaku vzduchu.

V pátek přejde přes naše území od severozápadu studená fronta, zároveň počasí u nás částečně ovlivní tlaková níže v oblasti severní Itálie. O víkendu a na začátku příštího týdne se bude přes střední Evropu k východu přesouvat tlaková výše, za kterou k nám postupně začne zejména ve vyšších vrstvách atmosféry proudit teplejší vzduchu od jihozápadu. Obnoví se tak inverzní charakter počasí místy s mlhami nebo nízkou oblačností.

V pondělí (dnes) bude převažovat zataženo. Ráno se místy objeví mlhy, zejména v jihozápadní polovině území, mohou být i mrznoucí. Postupně bude místy jasno až polojasno, zejména pak ve východní polovině Čech a ve Slezsku. Nejvyšší teploty budou 2 až 6 °C, při vyjasnění i kolem 8 °C. Na horách bude kolem 2 °C a na Šumavě až 6 °C. Bude vát slabý proměnlivý vítr. Na Českomoravské vrchovině a na Moravě a ve Slezsku povane postupně mírný jihovýchodní až jižní.

V noci na úterý bude zataženo až oblačno. Místy, zejména v západní polovině Čech a na Českomoravské vrchovině, se vytvoří mlhy. V Čechách mohou mlhy být ojediněle i mrznoucí. Ve druhé polovině noci očekávají meteorologové v Čechách od západu občasný déšť nebo mrholení. V severozápadní polovině Čech budou srážky ojediněle i mrznoucí. Na Moravě a ve Slezsku se srážky objeví jen výjimečně. Nejnižší teploty budou 3 až -1 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti klesnou ojediněle až na -3 °C. Povane mírný jihovýchodní až jižní vítr.

Mlhy, mráz i oblačnost. Meteorologové očekávají chmurný začátek měsíce

V úterý přes den bude zataženo až oblačno. Ráno a dopoledne se místy objeví mlhy, zejména pak v západní polovině Čech a na Českomoravské vrchovině. Ojediněle mohou být i mrznoucí. Na většině území občas zaprší, v severozápadní polovině Čech budou sráky zpočátku ojediněle i mrznoucí. Na severu v nadmořské výšce nad 900 metrů budou srážky i sněhové. Od západu srážky během dne ustanou. Odpoledne a večer hlavně v Čechách ubyde i oblačnosti. Nejvyšší teploty budou 4 až 8 °C, na horách pak kolem 1 °C a na Šumavě až 5 °C. Povane slabý severozápadní až západní vítr, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku mírný jihovýchodní až jižní.

Ve středu meteorologové předpokládají zataženo až oblačno, zpočátku místy i zmenšenou oblačnost. V noci a ráno se místy vyskytnou mlhy, které budou ojediněle i mrznoucí. Od západu se postupně na většině území vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 3 až -1 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti pak až -4 °C. Nejvyšší denní teploty budou 2 až 7 °C, na jihozápadě a jihu Čech pak až 10 °C. Povane sabý proměnlivý vítr. Postupně hlavně ve východní polovině místy bude vát mírný vítr jižních směrů 2 až 6 m/s.

Předpověď slibuje slunečný víkend, ale mrazivá rána. Příští týden nastane změna

Ve čtvrtek meteorologové očekávají oblačno až zataženo, místy také občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 7 až 2 °C a nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C. Bude vát slabý, místy mírný vítr z jižních směrů, který se bude měnit na severozápadní.

V pátek bude zataženo. Na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky, na východě a jihovýchodě mohou být i vydatné. Od severozápadu (nad 800 metrů) budou srážky i sněhové. Během dne srážky od severozápadu na většině území ustanou a později ubyde i oblačnosti. Nejnižší noční teploty budou 6 až 1 °C, na východě a jihovýchodě pa kolem 7 °C. Nejvyšší denní teploty budou 3 až 7 °C, na jihovýchodě pak kolem 9 °C. Bude vát slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Meteorologové očekávají jasno až polojasno, místy zpočátku až oblačno. Postupně se místy objeví mlhy, které budou i mrznoucí, zatáhne se a ubyde i oblačnosti. Nejnižší noční teploty v sobotu budou 2 až -3 °C, v dalších dnech pak -2 až -7 °C (při větru kolem 0 °C). Nejvyšší denní teploty budou 3 až 7 °C, ale při nízké oblačnosti nebo mlze bude kolem 1 °C.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

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