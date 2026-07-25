O víkendu až 36 stupňů. Do Česka se příští týden vrátí tropické počasí

Předpověď budou meteorologové upřesňovat, zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká panovala v zemi na konci června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku víc než 41 stupňů. Padl nový teplotní rekord - v Doksanech na Litoměřicku 28. června naměřili 41,9 stupně Celsia.
„Během příštího týdne začne do střední Evropy proudit od jihozápadu teplý vzduch a postupně se vrátí tropické teploty,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). I když některé aplikace ukazují na přelom července a srpna teploty kolem 40 stupňů, čeští meteorologové zatím předpovídají maxima „jen“ kolem 36 stupňů Celsia.
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„Zde je na místě otřepaná meteorologická fráze ‚Je to ještě daleko‘. Na druhou stranu za určité situace jsou předpovědní modely i na takovou dobu dopředu schopny předpovědět teploty s vysokou přesností, jak ukázaly na konci června. Je proto lepší být připraven, než překvapen. Průběžně vás budeme informovat, jak se situace vyvíjí,“ dodal ČHMÚ. Tropické mají být příští víkend i noci, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů.
V poslední době se nejvyšší denní teploty v Česku držely pod tropickou třicítkou a rána byla chladná, v mrazových kotlinách mrzlo, nejvíc na Šumavě. Stejné to bylo i v sobotu, teploty k ránu klesly na 12 až sedm stupňů Celsia, ojediněle i k pěti stupňům. Na šumavské stanici Kvilda-Perla ukázal teploměr minus 3,7 stupně Celsia a mrzlo i na dalších místech na Šumavě a v Jizerských horách, informovali v sobotu meteorologové.
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Sobota bude podle meteorologů nejslunečnějším dnem tohoto týdne, teploty vystoupají na 24 až 29 stupňů. V neděli bude navzdory pranostice o svaté Anně nejteplejší ráno končícího týdne. „Bude k nám vrcholit příliv teplého vzduchu od jihozápadu a také budou místa s mírným větrem, který teplotu zvyšuje. Navíc se už začne objevovat i oblačnost. V noci teploty klesnou na 17 až 12 stupňů, v údolích ojediněle až na deset stupňů,“ uvedl meteorologický ústav. V neděli přes den se budou teploty pohybovat od 27 do 32 stupňů, mohou se objevit přeháňky.
Na začátku příštího týdne se znovu ochladí k 25 stupňům, přidá se déšť i bouřky. Od úterý se začne postupně oteplovat a horký bude především příští víkend.