V červnu se tropického léta nedočkáme. Teploty i srážky zůstanou průměrné

19:48 , aktualizováno 19:48

Podle meteorologů nás žádné tropické léto v červnu ani začátkem května nečeká. Během příštích týdnů by se sice mělo postupně oteplovat, ale průměrné denní teploty by neměly vybočit z běžných hodnot pro danou roční dobu. Srážek by mělo oproti posledním dnům ubývat, i ty by ale po zbytek června měly zůstat v normálu. Teplejší období budou střídat chladnější.