Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Česko čeká prudká změna počasí. Po vedrech dorazí bouřky i ochlazení

Autor:
  6:38
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Počasí v Česku čeká výrazný obrat. Ve čtvrtek a hlavně v pátek vystoupají teploty místy až na 33 stupňů Celsia, poté ale přes republiku přejde studená fronta se silnými bouřkami. O víkendu se ochladí a příští týden meteorologové očekávají spíše deštivé a chladnější počasí.

Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, ráno a zpočátku dopoledne místy až zataženo s doznívajícím deštěm a přeháňkami. Během dne se opět místy objeví přeháňky a ojediněle i bouřky, večer budou srážky ustávat.

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Nejvyšší denní teploty vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 32 stupňů.

Pátek přinese vrchol přílivu teplého vzduchu před studenou frontou. Bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku se déšť, přeháňky a bouřky objeví hlavně v západní polovině Čech, během dne se rozšíří i na zbytek území. Bouřky mohou být podle meteorologů i silné.

Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 30 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 33 stupňů Celsia.

Na pátek zároveň platí výstraha před vysokými teplotami pro Jihomoravský kraj a části Zlínského a Olomouckého kraje, kde mohou maxima vystoupat na 30 až 34 stupňů. Meteorologové zároveň upozorňují, že bouřky mohou doprovázet přívalové srážky, kroupy i silné nárazy větru.

V sobotu bude převážně oblačno, místy se objeví přeháňky a ojediněle i bouřky. Večer začne oblačnosti i srážek ubývat. Denní teploty se budou pohybovat mezi 21 a 26 stupni, na jižní Moravě až kolem 29 stupňů.

Co se to děje s létem? Příští týden teploty klesnou pod průměr

V neděli bude polojasno až oblačno. Během dne se lokálně vyskytnou přeháňky. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 19 až 24 stupňů, pouze na jižní Moravě se ještě mohou vyšplhat až na 27 stupňů.

Také začátek příštího týdne zůstane podle meteorologů chladnější. V pondělí bude polojasno až oblačno, místy se objeví přeháňky, častější na severu a severovýchodě republiky. Denní maxima se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni, na jižní Moravě až kolem 25 stupňů.

Od úterý do čtvrtka meteorologové očekávají převážně oblačné počasí s občasným deštěm nebo přeháňkami na většině území. Noční teploty budou klesat na 12 až 7 stupňů, přes den se budou pohybovat většinou mezi 18 a 23 stupni.

Český hydrometeorologický ústav zároveň vydal několik výstrah. Od čtvrtečního poledne do pátečního večera platí výstraha před silnou zátěží teplem pro velkou část Moravy, Slezska a části středních a východních Čech. Na pátek meteorologové vydali také výstrahu před vysokými teplotami pro Jihomoravský kraj a části Zlínského a Olomouckého kraje, kde mohou maxima dosáhnout 30 až 34 stupňů Celsia.

Silný vítr i kroupy. Na jih Čech se ženou bouřky, jinde hrozí zátěž teplem

Upozorňují na riziko přehřátí a dehydratace, zejména u seniorů, chronicky nemocných a lidí vykonávajících fyzicky náročnou práci. Pro část jižní Moravy navíc dál platí výstraha před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů kvůli přetrvávajícímu suchu.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“

Účast prezidenta v Ankaře byla trapná, okomentoval Babiš (12. července 2026)

Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...

USA zavřely dveře cestujícím z Konga. Trumpova administrativa se bojí eboly

V Kongu se dál šíří ebola. (26. května 2026)

Spojené státy ve středu kvůli epidemii eboly v Kongu zavedly omezení bránící americkým občanům a osobám s americkým občanstvím, kteří v uplynulých 21 dnech pobývali v této africké zemi, ve vstupu do...

16. července 2026  6:59

Kuvajt odrážel íránské drony, Teherán hlásí útoky na základny USA

Sledujeme online
Lidé projíždí kolem billboardu, na kterém je vyobrazen americký prezident...

Kuvajtská armáda v noci na čtvrtek odrážela útoky íránských dronů, zatímco v Bahrajnu se rozezněly sirény leteckého poplachu. Írán zároveň informoval o nových amerických úderech na svém území a...

16. července 2026  6:50

Česko čeká prudká změna počasí. Po vedrech dorazí bouřky i ochlazení

Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)

Počasí v Česku čeká výrazný obrat. Ve čtvrtek a hlavně v pátek vystoupají teploty místy až na 33 stupňů Celsia, poté ale přes republiku přejde studená fronta se silnými bouřkami. O víkendu se ochladí...

16. července 2026  6:38

Kvantový počítač míří do praxe. Řeší výzkum Alzheimerovy choroby, pomáhá firmám

V Ostravě začal fungovat první český kvantový počítač VLQ. Provozuje jej...

VLQ, první kvantový počítač instalovaný v České republice, už je připraven k běžnému využití. Provozovatelem přístroje je ostravské národní superpočítačové centrum IT4Innovations při VŠB-TU Ostrava....

16. července 2026  6:22

Odhalte skryté predátory, kteří vám z peněženky potají vysávají desetitisíce!

Ve spolupráci
Při odjezdu na víkend je důležité nenechávat dům běžet v plném teplotním režimu.

Vytahujete ze zásuvek nabíječky na mobil a zhasínáte každou žárovku, jen abyste ušetřili? Máme pro vás špatnou zprávu - zatímco vy honíte koruny, v koutech vašeho domova tiše operují skuteční...

16. července 2026

Vedení skupiny Prima posiluje Jan Vlček. Bude pracovat na rozvoji obchodní strategie

Jan Vlček posiluje vedení skupiny Prima jako Executive Advisor to the Board

Skupina Prima posiluje top management. Na nově vytvořenou pozici Executive Advisor to the Board nastupuje Jan Vlček, zkušený mezinárodní mediální manažer s více než dvacetiletou praxí v oblasti...

16. července 2026

Kontokorent je i třicetkrát levnější než mikropůjčka do výplaty, ukázal žebříček

ilustrační snímek

Analytici neziskové organizace Člověk v tísni zveřejnili žebříček poskytovatelů mikropůjček do výplaty. Z něj vyplývá, že některé tyto úvěry jsou i třicetkrát dražší než povolené přečerpání účtu v...

16. července 2026

Chystané změny v penzích zatíží dnešní malé děti, jde o stovky miliard, líčí ekonomové

Premium
Jednání Poslanecké sněmovny. Novela zákona o státní sociální podpoře. Na snímku...

Vláda chystá v tomto volebním období minimálně dvě důchodové novely. Jednu už letos, další v druhé polovině svého mandátu. Důchodci si díky tomu polepší a krátkodobě to pro státní rozpočet nebude...

16. července 2026

Po vloupání chce pojišťovna doklady. Stačí i ty digitální

vloupání

Léto přeje dovoleným, ale také zlodějům. Po vloupání lidé často zjistí, že jim k plnému plnění chybí doklady, fotky majetku nebo aktuální pojistná smlouva. Pojišťovny přitom řeší nejen to, co...

16. července 2026

Ukrajina mění strategii, říká Zelenskyj k rošádě. Co potřebuje od nového premiéra

Premium
Odvolaná ukrajinská premiérka Julie Svyrydenková. (14. července 2026)

Pád vlády ukrajinské premiérky Julije Svyrydenkové jen necelý rok po jejím jmenování byl jako blesk z čistého nebe nejen pro zahraniční pozorovatele, ale i pro domácí aktéry. Proč rozjel prezident...

16. července 2026

Pavel exkluzivně: Česko zažívá ohrožení demokratických principů. Chci jednat

Exkluzivně
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

Prezident Petr Pavel je připraven jednat s premiérem Andrejem Babišem i ministrem zahraničí Petrem Macinkou navzdory jejich ostrým útokům a osobním urážkám. Řekl to v prezidentském Speciálu pro...

16. července 2026

Nové americké útoky na Írán mají desítky obětí. Mezi mrtvými jsou i civilisté

Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu...

Spojené státy zahájily druhou vlnu vzdušných úderů na Írán. Cílem jsou vojenské kapacity, které Teherán využívá k ohrožování lodí plujících Hormuzským průlivem. Íránské ministerstvo zdravotnictví...

15. července 2026  19:47,  aktualizováno  22:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.