Počasí zůstane i nadále chladnější. V pátek a v sobotu svlaží Česko déšť

6:47 , aktualizováno 6:47

Výstraha varující před nebezpečím vzniku a šíření požárů platí už jen do pátečního odpoledne. Přes naše území začne ve čtvrtek večer postupovat od severozápadu okluzní fronta a jak v pátek, tak v sobotu spadne až 15 milimetrů deště, ojediněle to může být i více. Tropická třicítka do konce týdne nepadne, většinou bude kolem dvaceti stupňů.