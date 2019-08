Čtvrteční ráno bylo mimořádně chladné, další dny ochlazení nepřinesou

„Podobně chladná rána v Česku naposledy byla v období od 8. do 11. července. Ještě chladněji bylo 4. července, kdy republikový průměr minimálních teplot dosahoval 7,7 stupňů,“ uvedl meteorolog Pavel Borovička z ČHMÚ.



Nejnižší teploty ráno 15. srpna: Šumava, Jezerní slať: -3,3 stupně Kořenov, Jizerka, rašeliniště: -2,9 stupně Rolava: -2,4 stupně Zdroj: ČHMÚ

Na stanici Praha-Libuš je nejchladněji od 8. července. Ve čtvrtek stanice naměřila 9,2 stupně, tehdy 8,6 stupně. Na stanici Brno-Žabovřesky meteorologové naměřili nižší teplotu naposledy 11. července – ve čtvrtek spadla k 10 stupňům, zatímco tehdy k 9,4 stupňům.

„V nejbližších dnech tak chladné ráno jako to čtvrteční nečekáme. Už zítra budou díky zvětšené oblačnosti ranní teploty zhruba o 5 stupňů vyšší,“ dodal Borovička.

Český hydrometeorologický ústav (Facebook) ➡️Čtvrteční ráno je vcelku chladné. Teploty naměřené k 5. hodině ranní ukazuje přiložená mapa. Teplota spadla na 11 až 7 °C, v údolích až na 5 °C a ve významných mrazových lokalitách, zejména na Šumavě, i slabě pod bod mrazu.



Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, ráno s ojedinělými mlhami. Během dne čekají meteorologové v Čechách od západu oblačno až zataženo, místy přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku začne přibývat mraků až později odpoledne a večer, srážky se zde objeví jen ojediněle. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 15 stupňů. Vát bude slabý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr.

V noci na pátek bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku se srážky vyskytnou zpočátku srážky jen ojediněle. K ránu bude na západě až polojasno. Nejnižší teploty se udrží v rozmezí 15 až 11 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní až západní vítr, na Moravě severozápadní.

V pátek přes den očekávají meteorologové oblačno a místy přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku se ojediněle objeví i bouřky. Večer srážky začnou ubývat, stejně jako oblačnost.Nejvyšší teploty dosáhnou od 20 do 24 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne.

V sobotu můžeme počítat s polojasnou až oblačnou oblohou. Ráno se ojediněle objeví i mlhy. Nejnižší noční teploty spadnou od 13 do 9 stupňů. Nejvyšší denní teploty pak vyšplhají od 24 až do 28 stupňů.

V neděli bude polojasno až oblačno, s oblačností přibývající od západu. Odpoledne a večer se v Čechách místy vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty se budou držet mezi 17 až 13 stupni. Nejvyšší denní teploty pak mezi 27 až 31 stupni.

V pondělí pak meteorologové čekají opět oblačno až polojasno, místy přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty se udrží v rozmezí od 17 až 13 stupňů. Nejvyšší denní teploty pak vystoupají od 22 do 26 stupňů, na východě místy kolem 27 stupňů.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: Dny budou oblačné až zatažené, polojasné jen přechodně. Místy se vyskytne déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Ke konci období začne srážek ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou od 17 do 13 stupňů, od západu postupně od 14 do 10 stupňů. Nejvyšší denní teploty pak můžeme podle ČHMÚ očekávat mezi 19 až 24 stupni, na Moravě a ve Slezsku zpočátku mezi 25 až 29 stupni.

Podívejte se, jaké počasí je aktuálně v Praze:

