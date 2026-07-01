Po rekordních vedrech během posledního červnového víkendu, kdy teploty dosahovaly i 40 stupňů ve stínu, se první prázdninový týden ochladilo postupně v celé zemi. Zatímco v Čechách už 1. července teploty spadly pod 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku mohou odpoledne přesáhnout i 30 °C.
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Počasí rozdělí Česko. Meteorologové varují před přívalovou povodní, někde ale bude 34 stupňů
Následovat bude období s nadprůměrnými teplotami, uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v měsíční prognóze. Až ve druhé polovině měsíce se postupně dostanou na hodnoty kolem dlouhodobého průměru, který je pro červenec 18,8 °C.
V týdnu od 6. do 12. července dosáhnou průměrná maxima 23 až 31 stupňů, v dalším týdnu od 13. do 19. července 17 až 29 stupňů a podobné to bude i v týdnu od 20. do 26. července.
„Období od konce června do 26. července jako celek bude pravděpodobně teplejší, než je obvyklé pro tuto roční dobu,“ uvádí meteorologové v prognóze.
A slibují také vlhčí počasí. Úhrny srážek by se měly pohybovat na hranici průměrných a v některých týdnech i nadprůměrných hodnot. „Vzhledem k tomu, že jsme v období s převážně konvektivními srážkami a bouřkami, množství spadlých srážek může být regionálně velmi rozdílné,“ vysvětluje ČHMÚ. Celé období od 29. června do 26. července podle jeho odhadu skončí jako srážkově průměrné.