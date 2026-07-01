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Jaké bude počasí v červenci? Měsíční předpověď slibuje nadprůměrné teploty

Petra Škraňková
  10:23
Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026) | foto: Bičiště OndřejMAFRA

Tropické počasí v Plzeňském kraji (28. června 2026)
Nejvyšší odpolední teploty ve středu 1. července
Předpověď teplotních charakteristik
Předpověď nočních minimálních a denních maximálních teplot
66 fotografií
Letošní léto rozhodně nebude chladnější. První půlka července přinese nadprůměrné teploty, uvádí meteorologové v měsíční prognóze počasí. Nejteplejší podle nich bude týden od 6. července, který začíná svátečním pondělím. „Jako celek bude období do 26. července pravděpodobně teplejší, než je obvyklé pro tuto roční dobu,“ předpovídá Český hydrometeorologický ústav.

Po rekordních vedrech během posledního červnového víkendu, kdy teploty dosahovaly i 40 stupňů ve stínu, se první prázdninový týden ochladilo postupně v celé zemi. Zatímco v Čechách už 1. července teploty spadly pod 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku mohou odpoledne přesáhnout i 30 °C.

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Následovat bude období s nadprůměrnými teplotami, uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v měsíční prognóze. Až ve druhé polovině měsíce se postupně dostanou na hodnoty kolem dlouhodobého průměru, který je pro červenec 18,8 °C.

V týdnu od 6. do 12. července dosáhnou průměrná maxima 23 až 31 stupňů, v dalším týdnu od 13. do 19. července 17 až 29 stupňů a podobné to bude i v týdnu od 20. do 26. července.

Předpověď teplotních charakteristik

„Období od konce června do 26. července jako celek bude pravděpodobně teplejší, než je obvyklé pro tuto roční dobu,“ uvádí meteorologové v prognóze.

Předpověď nočních minimálních a denních maximálních teplot

A slibují také vlhčí počasí. Úhrny srážek by se měly pohybovat na hranici průměrných a v některých týdnech i nadprůměrných hodnot. „Vzhledem k tomu, že jsme v období s převážně konvektivními srážkami a bouřkami, množství spadlých srážek může být regionálně velmi rozdílné,“ vysvětluje ČHMÚ. Celé období od 29. června do 26. července podle jeho odhadu skončí jako srážkově průměrné.

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