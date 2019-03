Konec března bude teplotně průměrný, v dubnu se výrazně oteplí

„Počasí s průměrnými teplotami se bude udržovat i v posledním březnovém týdnu a bude pokračovat i na začátku dubna. Poté by mělo následovat teplé období, kdy se průměrné týdenní teploty budou dostávat nad průměrné hodnoty,“ uvedli meteorologové.



V neděli bude oblačno až zataženo, ojediněle očekáváme slabé přeháňky. Na jihu a jihovýchodě zpočátku polojasno. Přes den oblačno až zataženo, místy přeháňky, postupně na severu nad 1000 m sněhové. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 °C.



V pondělí meteorologové také očekávají oblačno až zataženo, zpočátku i polojasno. Na většině území později přeháňky nebo občasný déšť. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C.

Na úterý předpověď hlásí oblačno až polojasno, ráno a večer jen přechodně zataženo a místy sněhové přeháňky, pod 400 m smíšené nebo dešťové. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C.

Ve středu očekáváme oblačno až polojasno, postupně zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C.

Na čtvrtek meteorologové předpokládají zataženo až oblačno, místy slabé přeháňky nebo občasný déšť, nad 900 m srážky sněhové. Postupně ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C.



Duben bude teplotně nadprůměrný

Od konce března meteorologové očekávají poměrně výrazný vzestup teplot. „Celkově by období od 25. března do 21. dubna 2019 mělo být teplotně nadprůměrné,“ uvedl ČHMÚ. Z pohledu srážek by měl být následující měsíc podle meteorologů pohybovat kolem průměru.

ČHMÚ vydává měsíční výhledy bez přesných údajů o teplotách a množství očekávaných srážek, dlouhodobé předpovědi totiž nejsou spolehlivé a často nevycházely. Výhledy udávají jen očekávaný trend ve vývoji počasí a celkový charakter počasí, tedy pravděpodobnost srážek a teplot v porovnání s průměrem.

Podrobnější informace o měsíční předpovědi ČHMÚ naleznete zde. Návod, jak jednotlivé grafy ČHMÚ interpretovat pro vás připravil iDNES.cz.