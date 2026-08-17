Bouřky se lokálně objevovaly napříč celým Českem, ale v pondělí po dlouhé době bouřku evidovala skoro celá česká republika.
Alespoň 20 milimetrů spadlo na pěti až deseti procentech republiky. Na zhruba padesáti až sedmdesáti procentech území spadlo alespoň 6 milimetrů srážek. Nad 30 milimetrů se eviduje nad méně než procentu území Česka.
Srážky na mnoha místech v době, kdy ČHMÚ zveřejnil tuto informaci ještě doznívají, zejména na Zlínsku a jihu Moravy. Výsledky to ovšem nijak zvlášť neovlivní.
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Nejvíce za posledních 24 hodin napršelo v Libereckém kraji. Zde napršelo na většině území alespoň 10 milimetrů. Na Českolipsku se plošně eviduje 45 milimetrů.
Nejvyšší výsledky na stanicích ČHMÚ zaznamenal v ústecké části Krušných hor. Na Sněžníku zaznamenala víc jak 90 milimetrů srážek a okolní stanice mezi 50 a 70 milimetrů.
Nejméně co bylo ještě měřitelné na milimetry napršelo na Vysočině, na Tachovsku, Kounovsku, Jičínsku, kolem Lipna nebo severně od Žlutic.
„Dobrá zpráva ale je, že s ohledem na synoptickou situaci víceméně každý den alespoň lokální srážky očekáváme,“ dodává ČHMÚ na svém X.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz