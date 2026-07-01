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Počasí rozdělí Česko. Meteorologové varují před přívalovou povodní, někde ale bude 34 stupňů

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Jihlavu zasáhly bouřky. Objevila se i takzvaná squall line (čára húlav) - pás...

Jihlavu zasáhly bouřky. Objevila se i takzvaná squall line (čára húlav) - pás bouřek, který je dlouhý desítky až stovky kilometrů. (30. června 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Jihlavu zasáhly bouřky. Objevila se i takzvaná squall line (čára húlav) - pás...
Bouřky se explozivní šíří celým Jihočeským krajem a míří na severovýchod....
Nejvyšší odpolední teploty ve středu 1. července
Noc na středu 1. července 2026 byla na řadě míst tropická.
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Velmi silné bouřky zasáhnou ve středu především východ Čech. Přinesou přívalové srážky, kroupy o velikosti přes dva centimetry i nárazy větru kolem 70 kilometrů za hodinu. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zároveň varuje před rizikem přívalových povodní. Na jihu a východě Moravy se naopak očekávají tropické teploty až 34 stupňů Celsia.

Meteorologové upozorňují, že intenzivní srážky mohou způsobit rychlý odtok vody ze svahů, rozvodnění menších toků a suchých koryt i zatopení sklepů, podchodů nebo podjezdů. V členitějším terénu hrozí vznik přívalových povodní.

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Výstraha se týká částí Pardubického kraje, konkrétně oblastí Holic, Pardubic a Vysokého Mýta, a také části Královéhradeckého kraje v okolí Hradce Králové, Dobrušky, Kostelce nad Orlicí a Rychnova nad Kněžnou.

Bouřky mohou podle meteorologů vyvracet stromy, poškodit majetek a způsobit výpadky elektřiny i komplikace v dopravě. Nebezpečné budou také blesky a kroupy.

„Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty a kroupami. Nutno zajistit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně, sledovat dopravní zpravodajství. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst,“ uvádí meteorologové.

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Zatímco část republiky zasáhnou bouřky, na jihu a východě Moravy budou pokračovat tropická vedra. V Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji mohou odpolední teploty vystoupat až na 34 stupňů Celsia. Přes 31 stupňů naměří meteorologové také v části Pardubického a Královéhradeckého kraje a na Vysočině.

Ve čtvrtek se počasí začne uklidňovat. Oblačnosti i srážek ubude a převládat bude polojasno. Na východě území bude zpočátku ještě více oblačnosti a ojediněle se mohou objevit přeháňky. Večer začne od severozápadu opět přibývat oblačnost.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

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