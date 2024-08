Zaplavené náměstí či sklepy, vylité potoky. Hasiči měli stovky výjezdů

Vedle čerpání vody ze zatopených míst a odstraňování popadaných stromů vyprošťovali hasiči vozidla z lagun nebo monitorovali hladiny řek.

„Nejvíce událostí jsme zaznamenali ve Středočeském kraji, kde hasiče zaměstnalo celkem 289 událostí. Napilno měli k dnešní půlnoci také hasiči hlavního města Prahy, kteří řešili 142 událostí spojených s počasím,“ informovala mluvčí hasičů Lucie Pipiš.

Nejpostiženějším okresem Středočeského kraje byla Praha-východ, kde hasiči řešili celkem 108 událostí, následovala Praha-západ (61) a Kladno (45).

Například v Hostivici u Prahy blesková přeháňka zaplavila část náměstí. Vylily se tu i dva potoky, voda s sebou vzala také opěrnou zeď.

V části města Jih se voda dostala do podzemních garáží, zásah hasičů zde trval přes šest hodin. Do odklízení následků se zapojili i místní obyvatelé.

„Dá se předpokládat, že i během dneška pár událostí naskočí,“ doplnil mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora. Ráno vyjížděli například k čerpání vody ze sklepů v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi.

HZS Středočeského kraje @HZS_STC Včera od 15:30 do půlnoci jsme zaznamenali celkem 321 výjezdů z čehož bylo 272 technických pomocí (178 čerpání vody, 40 odstranění nebezpečných stavů, 39 stromů, 9x jsme monitorovali vodní toky). Nejpostiženější okres Praha-východ 108 událostí, Praha-západ (61), Kladno (45). https://t.co/VBLTFnrDAb oblíbit odpovědět

Královéhradečtí hasiči řešili od 20:00 do pondělního rána 100 událostí spojených s bouřkami. Nejvíce zásahů absolvovali v Hradci Králové a okolí, většinou se jednalo o čerpání vody ze zatopených prostor.

U obce Hřibsko zasahovali také u dvou dopravních nehod, v obou případech to bylo kvůli záplavě. Řidičce jednoho z automobilů museli hasiči podle mluvčí Pipiš kvůli rychle stoupající vodě pomoci z auta ven. „Připravené pytle s pískem pak hasiči navezli například do Stěžer na Královéhradecku, kde voda a bahno zaplavily ulici,“ podotkla.

Také v Pardubickém kraji napáchaly silné bouřky škody. Voda zaplavovala domy i silnice. Hasiči likvidovali následky zejména na Svitavsku a Pardubicku až do rána, uvedl mluvčí krajských hasičů Milan Polák. V pondělí ráno u Moravské Třebové na Svitavsku havaroval autobus, do cesty mu spadl strom.

„Padající strom zasáhl autobus do předního skla. Řidič utrpěl zranění a byl odvezen zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Hasiči strom odřezali a doprava je nyní vedena kyvadlově jedním pruhem,“ řekl mluvčí.

Kvůli bouřce zasahovali hasiči zhruba u 15 událostí. Na Pardubicku v Opatovicích nad Labem čerpaly jednotky vodu na několika místech. To samé bylo potřeba v Lázních Bohdaneč, kde voda zatopila výtahovou šachtu.

„V Rohovládově Bělé byla jednotka povolána k čerpání vody z garáže. V Městečku Trnávka na Svitavsku bylo nutné odstranit strom z komunikace, aby mohl projet autobus. U obce Lány odstranila jednotka u Dašic větev, která překážela na silnici, a poté se vrátila zpět na základnu,“ sdělil Polák.

Škoda za miliony

Jihočeští hasiči uvedli, že v neděli odpoledne zasahovali hlavně na Prachaticku a Strakonicku. Například ve Stachách způsobila bouře škody za miliony.

„Když vezmeme škody na obecním a soukromém majetku, tak se částka bude pohybovat určitě v řádech milionů korun,“ uvedl starosta Petr Lampa. Šumavská obec, kde žije přibližně 1200 obyvatel, přitom hospodaří s rozpočtem, kdy se příjmy a výdaje pohybují kolem 40 milionů korun.

Na Jindřichohradecku kontrolují pracovníci Správy železnic úsek tratě mezi Dačicemi a Slavonicemi, kde od neděle nejezdí vlaky. Nevylučují, že dráha je po prudkých deštích podemletá, řekl mluvčí hasičů Správy železnic Martin Kavka.

„Předpokládáme, že provoz na trati bude omezený po celý dnešní den,“ uvedl. Vlaky přestaly jezdit v neděli před 19:30. Původně mělo přerušení provozu platit do pondělního poledne. Následně byl odhad do 15:00, ale Správa železnic jej posunula až do večera. Cestující přepravuje mezi Dačicemi a Slavonicemi náhradní autobusová doprava.