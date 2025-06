Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se tento týden téměř každý den objeví přeháňky nebo bouřky. Teploty porostou až k tropickým třicítkám, ale krátkodobě se i ochladí. Právě středa by mohla přinést z hlediska bouřek nejvýraznější situaci letošního roku.

„Z hlediska bouřkových parametrů půjde o zatím nejsilnější situaci této sezony. Kombinace vysoké energie v atmosféře a silného střihu větru s jeho stáčením s výškou může vytvořit podmínky pro vznik supercel, a to zejména na západě a severozápadě Čech i v sousedním Bavorsku,“ upozornili meteorologové.

Supercely jsou silné bouře schopné produkovat velké kroupy, silné nárazy větru a přívalové srážky. Později odpoledne a večer se může systém spojit do většího útvaru, tzv. bow echo, který by mohl přinést velmi silné větry a rozsáhlejší škody.

Přesný vývoj ale zatím zůstává nejistý. Riziko se odvíjí od času, kdy bouřky vzniknou – pokud až večer, jejich dopad může být slabší. Stejně tak se stále vyvíjí i předpokládaná trasa – zasažen může být nejen západ republiky, ale i střední a východní Čechy.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

V pondělí dopoledne ČHMÚ zmírnil výstrahy. Na západě Čech je úplně zrušil, na východě snížil stupeň nebezpečí. Nadále ale platí vysoké riziko pro jihovýchodní část republiky, kde může napršet až 40 milimetrů srážek a vítr může v nárazech dosahovat až 90 kilometrů za hodinu.

Počasí zůstane nestálé i v dalších dnech. V úterý se situace částečně uklidní, ale ve středu teploty opět vystoupají až k 30 stupňům. Ve čtvrtek se ochladí na 18 až 22 °C, na východě až na 26 °C. V pátek a o víkendu teploty znovu porostou – v sobotu může být na jihovýchodě až 31 °C.

Podle dlouhodobého výhledu bude tento týden pravděpodobně nejteplejší z celého června. Naopak nejchladněji by mělo být mezi 16. a 22. červnem, kdy denní maxima nebudou překračovat 21 stupňů. Co se týče srážek, tento týden přinese nadprůměrné úhrny kolem 30 milimetrů, další týdny by měly být sušší.