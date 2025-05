„Přišel prudký déšť a kroupy tak asi dvoucentimetrové. Prohnalo se to vesnicí. A pole, jak jsou nad námi, tak to splavilo, protože tam není nic vzrostlého. Takže to splavilo hlínu a prohnalo se to středem obce. Někde to posunulo i auta a zanesené jsou i rybníky pod Dalešicemi,“ uvedla starostka.

Bahno pomáhají místním odstraňovat hasiči. „V některých případech čerpáme ze sklepů a někde máme hlášeno, že se bahno a kroupy dostaly i do obytných částí domů,“ řekla krajská zastupující mluvčí hasičů Monika Tóthová. Bahno je i na některých silnicích či zahradách u domů.

Pro většinu území republiky platí varování před silnými bouřkami s přívalovými dešti, dvoucentimetrovými kroupami a nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině. Večer a v noci zeslábnou. Znovu silné bouřky hrozí podle meteorologů na celém území republiky v neděli, podle aktuální výstrahy meteorologů mohou být intenzivnější než v sobotu.

Hasiči zasahovali i v Královéhradeckém kraji

Silné bouřky, které se v sobotu odpoledne přehnaly přes Královéhradecký kraj, lámaly stromy, místy způsobily problémy v dopravě. Voda z přívalového deště se dostala do několika domů. „Hasiči měli mezi 16:00 až 17:00 v souvislosti s počasím okolo 20 výjezdů,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Radek Mencl. Nejvíce výjezdů v kraji měli hasiči na Jičínsku a Královéhradecku. Nikdo nebyl zraněn.

V Královéhradeckém kraji vítr způsobil popadané stromy a větve na komunikace a chodníky. (31. května 2025)

„Bylo to rychlé. Jednalo se především o popadané stromy a větve na komunikace a chodníky. Ve třech případech jsme řešili čerpání zatopených sklepů, dva byly v Hořicích na Jičínsku a jeden ve Všestarech na Hradecku. Všechny události jsou bez zranění,“ doplnil Mencl.

V Královéhradeckém kraji má být v neděli podobně jako v sobotu převážně oblačno, místy přeháňky a hlavně k večeru ojediněle bouřky, místy velmi silné, uvedli na webu meteorologové. Nejvyšší teploty budou 25 až 28 stupňů Celsia, na horách do 22 stupňů. Vítr bude v bouřkách zesilovat.