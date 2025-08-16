Jihozápad Čech zasáhly silné bouře, budou postupovat přes Vysočinu na Moravu

Autor: ,
  11:47aktualizováno  12:01
V sobotu zasáhly Plzeňský a Jihočeský kraj silné bouřky. Na Karlovarsku pak kvůli silnému větru spadl strom na koleje lokálky mezi Štědrou a Žluticemi. Dále budou bouřky postupovat na Vysočinu a do Jihomoravského kraje, napršet v nich může asi 50 mm.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Petr Lemberk, MAFRA

V dalších oblastech v jižní polovině Česka budou bouřky silné. Na menších tocích odvodňujících Šumavu a Novohradské hory mohou hladiny přechodně stoupnout na první povodňový stupeň (SPA). Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V částech Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého mohou dnes teploty překročit ještě 31 stupňů Celsia.

„Tato výstraha rozšiřuje územní platnost a v některých oblastech zvyšuje stupně nebezpečí ze silných na velmi silné bouřky a rozšiřuje uzemní platnost na vysoké teploty. Nově se přidává výstraha na možnost krátkodobého dosažení 1.SPA v oblasti Šumavy během soboty,“ uvedli meteorologové.

Varování před silnými či velmi silnými bouřkami platí pro téměř celý Karlovarský kraj, jihozápadní okraj Středočeského kraje, Plzeňský a Jihočeský kraj, Vysočinu, Jihomoravský kraj a části Zlínského a Olomouckého kraje. Postupně bude podle meteorologů bouřková činnost ustávat během večerních a nočních hodin.

Po tropické noci trýznivá horka končí. Přijdou bouřky s přívalovým deštěm

„Dnes v sobotu 16. srpna se bude od západu na studené frontě ochlazovat a tak teploty přes 31 stupně Celsia očekáváme už jen na jižní a střední Moravě,“ dodal ČHMÚ.

Vstoupit do diskuse

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Nejčtenější

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...

Jihozápad Čech zasáhly silné bouře, budou postupovat přes Vysočinu na Moravu

V sobotu zasáhly Plzeňský a Jihočeský kraj silné bouřky. Na Karlovarsku pak kvůli silnému větru spadl strom na koleje lokálky mezi Štědrou a Žluticemi. Dále budou bouřky postupovat na Vysočinu a do...

16. srpna 2025  11:47,  aktualizováno  12:01

Americký bourbon bojuje o přežití, Trumpova cla ho posílají ke dnu

Kentucký bourbon zažívá další vlnu krize. Nápoj, jenž nastoupil cestu ke slávě v minulém století po velké hospodářské krizi, nyní pohřbívají cla amerického prezidenta Donalda Trumpa. Lihovary začaly...

16. srpna 2025

Fiala: Putin ukázal, že chce jen území. Vřele přijali masového vraha, říká Rakušan

Výsledky pátečního setkání prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podle premiéra Petra Fialy (ODS) potvrdily, že Spojené státy a jejich spojenci hledají cesty k míru na...

16. srpna 2025  7:36,  aktualizováno  11:28

Zastavte rozšíření Dukovan, žádá dolnorakouská hejtmanka Evropskou komisi

Hejtmanka rakouské spolkové země Dolní Rakousy Johanna Miklová-Leitnerová se v dopise obrátila na Evropskou komisi s cílem zastavit chystané rozšíření české jaderné elektrárny Dukovany. Stavbu má za...

16. srpna 2025  11:16

Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů

Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...

16. srpna 2025  11:10

Zelenskyj poletí do USA. Putin nechce příměří, ale dohodu, řekl mu Trump

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonátu s Donaldem Trumpem uvedl, že v pondělí přiletí do USA. Jednat bude o summitu na Aljašce a příměří na Ukrajině. Podpořil Trumpův návrh na...

16. srpna 2025  9:43,  aktualizováno  10:22

Policie obvinila Jiřikovského z praní špinavých peněz. Nejen kvůli bitcoinům

Policie obvinila Tomáše Jiřikovského pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti. Staly se v roce 2015 a v roce 2025, kdy podle policie zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Druhý ze...

16. srpna 2025  9:54,  aktualizováno  10:07

Viděli jste ten červený koberec? Opět nás uznávají, raduje se Rusko po summitu

Rusové se po summitu na Aljašce radují. Země se v jejich očích opět dostala na mezinárodní politickou scénu. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová neváhala a ještě o půlnoci se...

16. srpna 2025  10:05

Ještě si pohladit poníka. Další seniory zvířata nepotěší, na protest je odvezli

Premium

Zásah Královéhradeckého kraje do vedení Domova sociální péče v Tmavém Dole na Trutnovsku má další následky. Chovatelé, kteří propůjčili svá zvířata pro animoterapii, je ze zařízení odvezli. Chov...

16. srpna 2025

Melania apelovala na Putina v osobním dopise, Trump mu ho předal

Americká první dáma Melania Trumpová v osobním dopise ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi napsala o utrpení dětí na Ukrajině a v Rusku, píše Reuters s odkazem na dva zdroje z Bílého domu....

16. srpna 2025  9:51

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

VIDEO: Co to má s obličejem? Putin se pitvořil, otázka na zabíjení ho udivila

Summit na Aljašce přinesl kromě „konstruktivního dialogu“, jak ho označil ruský prezident Vladimir Putin, také několik kuriozit. Jednou z nich jsou i grimasy ruského vládce při dotazech novinářů....

16. srpna 2025  9:35

TELEVIZIONÁŘ: Jak pes stráví poslední noc před kastrací? Prostopášně

Pozor, rozhodně nepouštějte svým dětem, upozorňuje snímek Fixed, v české verzi nazvaný Šmik, šmik, jehož premiéru nasazuje streamovací služba Netflix. Varování je namístě.

16. srpna 2025  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.