Z Rakouska přijdou silné bouřky s přívalovým deštěm, varují meteorologové

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve výstraze varuje také před blesky a padajícími větvemi.

„Je třeba dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně,“ píše ČHMÚ.

Výstraha meteorologů před silnými bouřkami. (24.7.2025)

Bouřky přijdou odpoledne a večer směrem z Rakouska. Z jihu Moravy by se pak měly přesouvat směrem na severovýchod Moravy a do Slezska. Večer by přívalové deště mohly ustat.

„Vyjma zmíněných přívalových srážek nejsou v této oblasti vyloučeny ani nárazy větru mezi 55 – 70 km/h. Bouřková činnost bude slábnout, později večer na jihovýchodě, po půlnoci na východě a severovýchodě našeho území,“ uvedl ČHMÚ.

Na zbytku území bude pršet spíše ojediněle. Kromě Moravy a Slezska by k večeru mohlo výrazněji zapršet také v jižních Čechách.