Na Šumavě na třech stanicích padly teplotní rekordy pro 30. září, sdělil Vojtěch Umlauf z ČHMÚ. V Husinci - Řeži u Prahy meteorologové zapsali nejvyšší tepotu 26,2 stupně Celsia, o desetinu stupně méně bylo v Doksanech na Litoměřicku.
Letní den s teplotou 25 stupňů a vyšší hlásí také další stanice ze Středočeského, Jihomoravského a Jihočeského kraje. Teplotu 25,1 stupně Celsia teploměr ukázal v pražských Komořanech.
Teplota v Husinci - Řeži sice přesáhla dosavadní maximum pro 30. září z roku 2011, kdy tam bylo rovných 26 stupňů Celsia, za rekord ale meteorologové berou až nejvyšší údaj za alespoň 30 let měření. Takové maximum mají po středě Srnín a Černá v Pošumaví na Českokrumlovsku a Horská Kvilda na Klatovsku.
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Víkendové počasí přinese rekordy. Vysoké teploty ale vydrží jen pár hodin odpoledne
V Srníně středečních 24,8 stupně Celsia překonalo o dvě desetiny stupně dosavadní rekord z roku 2016. V Černé v Pošumaví teploměr ukázal 23,9 stupně Celsia a v Horské Kvildě 21,6 stupně.
Přes letních 25 stupňů Celsia se teploty podle ČHMÚ mohou výjimečně dostat i ve čtvrtek, večer už ale začne počasí v Čechách od západu ovlivňovat slábnoucí studená fronta. V pátek tak může na západě a severozápadě Čech i zapršet, spíše na horách.
„Víkend bude pak opět ve znamení převážně slunečného počasí a babí léto ještě bude pokračovat s teplotami většinou kolem 20 až 22 stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ. Teplo podle něj vydrží pravděpodobně až do poloviny příštího týdne, kdy může od severozápadu přijít ochlazení.